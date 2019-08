TCL lança campanha de marketing global com conteúdo gerado pelo usuário "Nasce uma Lenda"

SHENZHEN, China, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das principais empresas do setor global de TV e importante empresa de eletrônicos para o consumidor, anunciou hoje uma campanha de marketing global com o tema "Born a Legend" ("Nasce uma Lenda") para encorajar clientes e funcionários a criar conteúdo gerado pelo usuário (UGC, na sigla em inglês) para demonstrar o que faz deles uma "lenda" na vida diária.

A campanha faz parte da estratégia da TCL de engajar e inspirar públicos globais em diversos canais digitais. Os funcionários e clientes são encorajados a criar e carregar seus próprios vídeos curtos para suas próprias páginas de mídia social ou ao site da TCL entre 1 de agosto e 29 de setembro. A TCL vai selecionar os melhores vídeos e classificá-los a uma etapa posterior onde os fãs de todo o mundo poderá votar por seus vídeos favoritos. Os três vídeos com a maioria dos votos serão anunciados como os vencedores gerais em 30 de setembro e o envio vencedor ganhará um prêmio fabuloso de US$ 10.000,00.

Eileen Sun

"Estou empolgado por lançar nossa campanha global e espero que nossos clientes e funcionários apaixonados se unirão à diversão e participarão", declarou, diretor de marketing do grupo de negócios no exterior do TCL Smart Device Group. "Na TCL, sempre nos esforçamos para inspirar todos a serem fiéis aos seus sonhos, incentivando-se a si mesmos e serem suas próprias lendas. Eu acredito que esse espírito ajudará as pessoas em suas vidas em qualquer coisa que fizerem."

Para enviar ou visualizar os vídeos "Nasce uma Lenda", acesse o site oficial da TCL e as contas de mídia social:

Facebook @tclelectronicsglobal

Twitter @TCL_TV_Global

Instagram @tclelectronics

YouTube @TCL Electronics

Site oficial da TCL: www.tcl.com/legend

Sobre a TCL

A TCL é uma empresa de eletrônicos ao consumidor de rápido crescimento e participante importante no setor global de TV. A empresa foi fundada em 1981 na China e agora opera em mais de 160 mercados em todo o mundo. Em 2018, a TCL ficou classificada em segundo no mercado global de TV. A TCL se especializa na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos ao consumidor, com TVs, telefones celulares, roupas brancas, produtos de áudio e para casas inteligentes. Por meio de sua estratégia de "AI x IoT" ("Inteligência Artificial x Internet das Coisas"), a TCL se esforça para se tornar uma empresa de tecnologia inteligente líder em todo mundo que ajuda seus clientes a viverem uma vida inteligente e saudável.

Contatos com a imprensa:

TCL Electronics

Siyang Wang

+86-755-3331-1958

siyang.wang@tcl.com

BlueCurrent Hong Kong

Calvin Choi

+852-2586-7893

calvin.choi@bluecurrentgroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955305/TCL_Born_a_legend.jpg

FONTE TCL