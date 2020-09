TCL reafirma sua liderança inovadora nas mais recentes multicategorias - TV, áudio, celular e MDA - na IFA2020

BERLIM, 3 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma das principais empresas na indústria global de TV e uma empresa líder em produtos eletrônicos de consumo com a missão de tornar a vida inteligente com tecnologia inovadora, apresentou hoje na IFA 2020 suas ofertas multicategorias mais recentes sob a estratégia AIxIoT em andamento.

Aqui para destaques da TCL IFA 2020

Aqui para o Kit para a Imprensa Global

Ofertas de TCL QLED TV, Áudio

Além do X10, a TCL QLED Pro alimentado por Mini-LED, TCL QLED Android TVs, como QLED 8K TV X915, a C815 vencedor do EISA e a preferida C715, estão disponíveis para mercados globais selecionados.

A Imax Enhanced e a QLED 8K TV X915 com certificação 8KA, com dedicação à incrível qualidade de 8K em tela QLED de até 75 polegadas, é equipada com uma câmera pop-up que aumenta a interação da casa dos usuários à casa dos amigos por meio de chats de vídeo ao vivo .

A TCL TS9030 RAY•DANZ soundbar leva o cinema em casa a um novo nível com sua inovadora tecnologia RAY•DANZ. Com Dolby Atmos, a TS9030 oferece uma experiência excepcionalmente envolvente com um poderoso subwoofer sem fio. A TCL também apresenta a TS8111 all-in-one Dolby audio Soundbar com subwoofers duplos integrados.

Tecnologia TCL NXTPAPER, Tablets e Mais

A inovadora tecnologia de monitores NXTPAPER da TCL junto com uma tela reflexiva para reaproveitar a luz natural, tornando-a a primeira tela do mundo com "fadiga ocular zero" para superfícies de tela maiores, como tablets. Além disso, a TCL apresentou os tablets TCL 10 TABMAX e TCL 10 TABMID, usinas de produtividade projetadas para ajudar a liberar seu lado criativo e permitir que trabalhe de qualquer lugar.

A TCL também lançou o MOVETIME Family Watch MT43A conectado em 4G e os fones de ouvido True Wireless TCL MOVEAUDIO S200.

Eletrodomésticos domésticos inteligentes

O ar condicionado TCL Ocarina e o T-Smart terão suporte à funcionalidade IoT do aplicativo TCL Home e ativação por controle de voz usando Google home, Alexa e mais soluções IoT estarão disponíveis em breve. Sua funcionalidade Gentle Breeze permite que o ar seja soprado de uma forma mais natural, como uma brisa.

A mais recente máquina de lavar inteligente Série X da TCL em breve integrará a conexão de casa inteligente no aplicativo TCL Home. Com o controle Wi-Fi, os ciclos de lavagem são totalmente personalizáveis, incluindo volume e duração do ciclo. Os seus motores DD (direct drive) duplos irão gerar mais potência, mas consumirão menos energia e evitarão ruídos em cada carga de lavagem.

O mais recente refrigerador inteligente Série C da TCL ganha um novo significado com funções inteligentes, como sistema de resfriamento a ar com inversor duplo, Power Cool e Power Freeze, desodorização de íons de oxigênio negativo AAT e redução de ruído. Em breve será aplicada a interconexão T-home.

* As disponibilidades de produtos variam entre os países.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos para consumidores com rápido crescimento e líder no setor de TV global. Fundada em 1981 opera em mais de 160 mercados no mundo todo. De acordo com a Sigmaintell, a TCL ficou em segundo lugar no mercado global de TV em termos de volume de vendas em 2019. A TCL especializou-se na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos para consumidores, de TVs e telefones celulares a dispositivo domésticos inteligentes.

FONTE TCL Electronics