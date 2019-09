TCL revela novo portfólio de TV IA na IFA 2019PR Newswire

BERLIM, 5 de setembro de 2019

BERLIM, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A TCL (01070.HK), empresa líder no setor global de TV, lançou hoje um novo conjunto de televisores de inteligência artificial (IA) na IFA 2019 - a Série TCL 8K QLED X e sua Série Mini LED.

"Continuaremos a investir nas principais tecnologias para aproximar a integração entre IA e IoT a fim de ampliar os benefícios de uma vida inteligente", disse Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings.

A Série Principal 8K QLED X

A Série 8K QLED X, disponível nos modelos de 85, 75 e 65 polegadas, oferece uma experiência de visualização de última geração. Possui uma câmera embutida retrátil e suporte à realidade aumentada (AR). Com um design de tela dupla, permite que os espectadores desfrutem de uma mini tela de forma independente.

A série 8K estará disponível no segundo trimestre de 2020 em mercados selecionados.

Principais características:

Tecnologia de display 8K Tecnologia de display Quantum Dot Dolby Vision® Câmera embutida Design de tela dupla TCL AI-IN Sistema operacional Android P Soundbar Onkyo Dolby Atmos A série acima também virá com uma versão tela dupla 4K sem câmera, disponível nos modelos de 75, 65 e 55 polegadas. Os modelos 4K estará disponível no segundo trimestre de 2019 em mercados selecionados.

Série Mini LED

O modelo principal é uma TV Mini LED 8K de 75 polegadas. Sua luz de fundo alimentada por 25.200 LEDs de alto desempenho, proporciona um brilho superior de até 1.200 nits. Possui 900 zonas de escurecimento local.

Principais características:

Tecnologia de display Mini LED Tecnologia de display 8K Tecnologia de display Quantum Dot Dolby Vision® TCL AI-IN Sistema operacional Android P Soundbar Onkyo Dolby Atmos Este modelo 8K estará disponível no segundo trimestre de 2020 em mercados selecionados. Há também uma versão 4K de 75 polegadas. Além disso, existem duas versões 4K de 65 polegadas com soundbars opcionais que estarão disponíveis no final de 2019.

Visite o estande da TCL na IFA 2019: Hall 21, Estande 102, Messe Berlin, 6-11 de setembro.

*Consulte os programas sobre especificações e disponibilidade do produto.

Sobre a TCL

A TCL (01070.HK) é uma empresa de eletrônicos para consumidores de rápido crescimento e líder no setor de TV global. A empresa foi fundada em 1981 na China e agora opera em mais de 160 mercados no mundo todo. A TCL especializou-se na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos para consumidores, que variam de TVs, telefones celulares e produtos domésticos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/970695/TCL_8K_QLED_X_Series_TCL_Mini_LED_Series.jpg

FONTE TCL