TCL se une a Cafu para a estreia de produtos de várias categorias apresentando a primeira TV 8K no Brasil durante a Copa América 2019

SÃO PAULO, 2 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das três principais marcas globais de televisão e a patrocinadora regional da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, uniu-se a Cafu, uma lenda do futebol para anunciar em São Paulo, no Brasil uma série de novos produtos, incluindo a QLED TVX10s da TCL, a primeira TV QLEDda marca no país, os aparelhos de ar condicionado Elite Series e os smartphones da marca TCL.

O modelo X10s de 75 polegadas da TCL recentemente lançado incorpora a última tecnologia de display Quantum Dot (pontos quânticos) da TCL e a resolução deque proporciona uma qualidade de imagem de classe internacional, sendo também compatível com a tecnologia de áudio Dolby Atmos® para criar o desempenho de som ideal em um sistema de home theater. É compatível também com uma ampla gama de funções inteligentes alimentadas pela Android TV™, com o Google Assistente embutido.

O novo aparelho de ar condicionado Elite Series proporciona aos consumidores locais uma experiência do mais alto nível, possibilitando melhor controle de temperatura e economia de energia.

Os smartphones da marca TCL lançados hoje incluem o TCL L9 PLUS, o TCL L10 e o TCL C9 PLUS.

A expansão das categorias de produtos no Brasil representa o compromisso da TCL com o mercado latino-americano e sua dedicação em abranger um grupo maior de torcedores de esportes na região.

"Estou empolgado por testemunhar a paixão da TCL em unir a comunidade esportiva global através do futebol", disse Cafu.

"É uma honra trabalhar com Cafu para apresentar a TCL aos torcedores do futebol em todo o mundo, particularmente no mercado latino-americano", disse Kevin Wang, CEO da TCL Electronics. "Nós nos dedicamos a ajudar os consumidores locais a viver de maneira inteligente e saudável através de nossos produtos inovadores e inteligentes."

A TCL estabeleceu quatro bases de produção industrial e laboratórios para pesquisa e desenvolvimento, construídas pela própria empresa ou colaborativamente, na América Latina, incluindo Brasil, Argentina, México e Equador. Essas iniciativas permitem que a TCL forneça ao consumidor local mais produtos inteligentes de alta qualidade e líderes no setor, criando assim uma quantidade substancial de empregos para os mercados locais e ajudando no desenvolvimento da economia local.

