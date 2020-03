Tecnologia de imagem termal infravermelha da FOTRIC

XANGAI, 26 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Os detectores infravermelhos de temperatura totalmente automatizados da FOTRIC têm sido entregues em milhares de locais em um esforço de fazer uma triagem de temperaturas corporais anormais devido à pandemia recente.

As vantagens da tecnologia de imagem termal infravermelha incluem imagens em todo tipo de clima, tornando-a imune ao impacto da luz, bem como proporcionado imagens claras de dia ou de noite, bem como medição de temperatura sem contato.

Considerando o custo de produtos de triagem de temperatura, a FOTRIC desenvolveu um kit de instalação rápida, incluindo o host, cabeamento, tripé e computador. O software já se encontra pré-instalado. Uma implementação no local pode ser concluída dentro de 5 minutos.

Sem o kit de instalação rápida, o sistema pode ser lançado dentro de 15 minutos, ao seguir o vídeo de instalação passo a passo.

Medição rápida de temperatura

A medição rápida de temperatura é possibilitada pela imagem termal infravermelha. Contanto que as pessoas apareçam no escopo do dispositivo, as medidas podem ser concluídas sem qualquer pausa e sem congelamento de imagem, proporcionando leituras sem contato físico.

No caso de triagem mais comum em dois canais, a velocidade normal de caminhada é de 1,5 m/s. Devido às necessidades de detecção, o intervalo entre as pessoas é definido para 1 metro, e a velocidade de caminhada é reduzida para 0,75 m/s. Nessa condição, pelo menos duas pessoas podem ser detectadas a cada 3 segundos, o que representa 40 pessoas por minuto e 2.400 pessoas por hora. Se a velocidade for aumentada para 1 m/s, a taxa de detecção pode atingir 3.600 pessoas por hora.

Rápida notificação de alarme

Tela de visualização dupla exibe tanto as imagens termais quanto as de luz visível, quando uma temperatura corporal anormal é detectada, o instrumento de triagem de temperatura emitirá automaticamente um alarme. Junto com um comando de voz, o sistema marcará anomalias de temperatura no quadro com uma caixa vermelha, o que permite à equipe de monitoramento encontrar rapidamente a pessoa que apresenta uma temperatura elevada. Ao mesmo tempo, o sistema pode tirar fotos automaticamente, servindo como um back-up de dados de imagens.

Precisão

A precisão da medição de temperatura é essencial nos produtos da FOTRIC, que utiliza um importante detector importado de polissilício. Isso garante a geração contínua de medição precisa de temperatura em diferentes temperaturas com sólida estabilidade. No certificado de calibragem emitido pelo Instituto Xangai de Supervisão de Qualidade e Tecnologia de Inspeção, o erro máximo de medição de temperatura contínua é de 0,2?.

Estabilidade

Detecção facial por IA para prevenir alarmes falsos

Considerando a complexidade da situação da triagem, a FOTRIC incorporou um algoritmo de detecção facial por IA, que detecta somente a temperatura dos rostos que entram no quadro. Objetos quentes segurados pelas pessoas não interferem com a detecção, reduzindo grandemente a taxa de alarme falso. A intensidade laboral de funcionários também é reduzida.

Algoritmo de calibragem por IA embutido

Coleta automática de temperaturas faciais em cenas diferentes para que mudanças de temperatura ambientais adaptativas e de autoaprendizagem se ajustem ao limite da temperatura de alarme em tempo real, a fim de evitar a baixa temperatura ambiental na manhã e na noite, levando a um alarme falso para pessoas com suspeita de ter febre.

A FOTRIC, uma empresa nacional de alta tecnologia voltada ao campo da imagem termal infravermelha e medição de temperatura de alta precisão, estabeleceu uma estação de trabalho de especialistas acadêmicos. No processo de concentrar-se em medição de temperatura infravermelha nos últimos 10 anos, a FOTRIC desenvolveu de maneira independente diversas linhas de produtos de imagens termais, incluindo modelos internacionalmente premiados, que foram amplamente usados na inspeção diária do setor de energia, solução de problemas de equipamentos de fábrica, pesquisa de material de chips no setor de eletrônicos, entre outros. Entre os clientes anteriores e atuais, a FOTRIC proporciona serviços a mais de 10.000 grandes empresas, bem como a 211.985 universidades e centrais nacionais de pesquisa.

Contato: Celine, +86-156-1851-2265, nsn@fotric.cn, www.fotric.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1137458/FOTRIC_226B.jpg

FONTE FOTRIC INC.