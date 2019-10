Tecnologia Marinha da Lithium Werks Coloca a Segurança em Primeiro Lugar

Lithium Werks responde às notícias de fogo de bateria a bordo de um ferry na Noruega

ENSCHEDE, Holanda, Oct. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks (lithiumwerks.com) atende ao setor marítimo há mais de 12 anos. Durante esse tempo, assistimos à transição do mercado de pequenas baterias de lítio em iates de corrida para grandes sistemas de baterias em ferries e navios de trabalho.A Lithium Werks não usa a tecnologia níquel-manganês-cobalto (NMC) nas suas baterias, ao contrário de muitos dos nossos concorrentes no mercado marítimo norueguês. Embora a tecnologia NMC seja usada em muitas aplicações, ela é mais volátil do que a tecnologia mais segura de lithium iron phosphate (fosfato de ferro e lítio - LFP) vendida pela Lithium Werks. Como resultado, a NMC é muito mais propensa a eventos extremos, tais como a avalanche térmica, do que a química LFP da Lithium Werks.Além disso, os módulos da Lithium Werks usam células cilíndricas menores em vez das células prismáticas de grande capacidade usadas por muitos de nossos concorrentes. Isto significa que a energia liberada no caso de qualquer falha celular é mínima em comparação com as células NMC de grande formato. Isto aumenta ainda mais a segurança do sistema de baterias da Lithium Werks.O sistema de baterias da Lithium Werks tem 3 níveis de segurança independentes incorporados em cada sistema:A química de LFP da Lithium Werks torna extremamente difícil a avalanche térmica. Isto é devido à estrutura molecular do material do cátodo que permite a segurança inerente. As baterias NMC entram em avalanche térmico a uma temperatura muito mais baixa. Cada célula utilizada nos módulos U27-24XP da Lithium Werks possui um mecanismo de segurança embutido chamado de current interrupt device (dispositivo de interrupção de corrente - CID), que abre e interrompe o fluxo de corrente no caso de uma condição de abuso. O sistema de battery management system (sistema de gerenciamento de baterias - BMS) monitora os parâmetros críticos em todos os blocos de células de cada sistema para quaisquer desvios das tolerâncias normais, e controla os contatores de segurança para que o sistema de baterias esteja protegido em todos os momentos. Quando uma condição incomum é detectada, o sistema a gravidade e envia um alarme ou abre os contatores para o desligamento inicial do sistema.Há mais de 20 anos a Lithium Werks vem aperfeiçoando a química LFP para agora fornecer a combinação perfeita de segurança inerente, potência e densidade de energia, juntamente com a vida útil líder da classe em um pacote modular e escalável que não requer sistemas de resfriamento complexos. Além disso, a aprovação do tipo DNV-GL do nosso móduloU27-24XP é muito menos restritiva. Nossos concorrentes que usam baterias NMC exigem equipamentos de segurança adicionais para se qualificarem, como dutos de avalanche térmicos integrados ou salas com sobre pressão.Para obter mais informações sobre a segurança dos nossos produtos, consulte https://lithiumwerks.com.Relações com a Mídia MediaRelate@LithiumWerks.com