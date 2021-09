Tekni-Plex conclui a aquisição do Grupo Phoenix

Grupo Phoenix

WAYNE, Pensilvânia, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tekni-Plex concluiu a aquisição do, líder em soluções de embalagens rígidas, colocando a empresa em uma posição mais sólida para ampliar suas inovações centradas no mercado e impulsionadas pelo cliente, especialmente nos mercados de alimentos e bebidas.

Grupo Phoenix

oferece produtos de plástico e de papel para marcas globais em mais de 20 mercados verticais, como laticínios, sobremesas, café, bebidas, sorvete, sopas, molhos, cosméticos e limpeza doméstica.

A aquisição da empresa com sede em Aventura, na Flórida, fortalece a capacidade da Tekni-Plex de oferecer soluções para embalagens, serviços de alimentação e produtos de consumo descartáveis. Também reforça a sua capacidade de ajudar as marcas a criar um design de produtos inovador.

"O Grupo Phoenix é um participante estabelecido no ramo de produtos de consumo que adiciona um amplo conjunto de recursos ao nosso negócio", disse Brenda Chamulak, presidente e CEO da Tekni-Plex. "E, acima de tudo, estamos agregando recursos que melhoram a nossa capacidade de ajudar a manter os alimentos mais frescos por mais tempo com soluções de embalagens sustentáveis."

"Esta empresa tem um ótimo tino para entender o comportamento de compra dos consumidores no perímetro da loja", disse Eldon Schaffer, CEO da divisão de produtos de consumo da Tekni-Plex. "Esta é uma área de especial atenção para nós, à medida que avançamos no atendimento ao setor de alimentos e bebidas."

O acordo cria sinergias com as unidades comerciais existentes da Tekni-Plex, em especial a Dolco, a Tri-Seal e a Action Technologies.

"Agora temos uma gama mais ampla de materiais para nos auxiliar enquanto trabalhamos para nos tornarmos mais agnósticos em relação aos materiais", disse Schaffer. "Um outro aspecto importante é que trazemos muitas pessoas talentosas e inteligentes para nossa equipe. Elas têm muita energia. São altamente competitivas e estão muito motivadas para contribuir com ideias voltadas para o mercado com uma orientação para o cliente."

"Este é um momento emocionante para os funcionários do Grupo Phoenix", disse Jaime Lederman, COO do Grupo Phoenix."Como parte da família global da Tekni-Plex, estamos no associando a uma organização de classe mundial. Juntos, poderemos oferecer soluções ainda mais inovadoras e sustentáveis aos nossos clientes em todo o mundo."

Sobre a TEKNI-PLEX

A Tekni-Plex é uma empresa integrada globalmente que oferece soluções inovadoras por meio da ciência dos materiais e tecnologias de fabricação. Líder global nos mercados de cuidados da saúde e de produtos de consumo, a Tekni-Plex oferece componentes para dispositivos médicos e uma infinidade de soluções para ciência dos materiais que conduzem a um mundo mais saudável e sustentável. Suas soluções são encontradas em alguns dos nomes mais conhecidos nos mercados de cuidados da saúde, farmacêutico, de cuidados pessoais, domésticos e de alimentos e bebidas. Com sede em Wayne, na Pensilvânia, a Tekni-Plex emprega sete mil pessoas em todas as suas operações na Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Alemanha, Índia, Itália, México, Irlanda do Norte e Estados Unidos. Para mais informações, acesse www.tekni-plex.com.

Sobre o Grupo Phoenix

O Grupo Phoenix é uma das empresas de embalagens rígidas sustentáveis mais inovadoras e de crescimento mais rápido nas Américas. Seus produtos têm como alvo os setores de embalagens comerciais de alimentos, serviços alimentares e produtos de consumo descartáveis. O Grupo Phoenix acompanha e oferece produtos aos clientes por meio de uma rede de distribuição composta por cinco fábricas: duas na Colômbia, uma no México e duas nos Estados Unidos. Acesse o Grupo Phoenix em www.GrupoPhoenix.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/177084/tekni_plex_logo.jpg

FONTE Tekni-Plex, Inc.