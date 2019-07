Telix Pharmaceuticals e Grupo RPH firmam Contrato de Manufatura e Distribuição para a LATAM

MELBOURNE, Austrália e PORTO ALEGRE, Brasil, July 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Telix Pharmaceuticals Limited (ASX.TLX) ( “Telix”, a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica de fase clínica focada no desenvolvimento de produtos de diagnóstico e terapêuticos baseados em radiofármacos sítio-dirigidos ou “radiação direcionada às moléculas” (MTR) anunciou hoje a nomeação do Grupo RPH como fabricante oficial e parceiro de distribuição de produtos no Brasil. A parceria se concentrará inicialmente no TLX591-CDx (68 Ga-PSMA-11) para a imagem de câncer de próstata, mas o contrato é estruturado de forma poder incluir outros produtos Telix no futuro.



Rafael Madke, Diretor-Executivo do Grupo RPH, disse: “O rápido crescimento da Telix ao longo dos últimos doze meses tem sido impressionante com seu portfólio de produtos promissores para o mercado latino-americano. Com a forte posição do Grupo RPH no Brasil e nossa grande capacidade de fabricar e distribuir produtos de medicina nuclear, pretendemos apoiar os objetivos comerciais da Telix de forma econômica e operacionalmente eficaz para a nossa região”.

Ludovic Wouters, VP de Desenvolvimento Corporativo da Telix Pharmaceuticals observou: “Esta parceria com o Grupo RPH abre um mercado grande e em rápido crescimento para radiofármacos com base no gálio-68. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com um parceiro tão capaz de levar a nossa tecnologia de imagem de próstata para o mercado LATAM, e com o potencial de outras colaborações produtos no futuro”.

O contrato concede direitos exclusivos de fabricação e distribuição do kit a frio TLX591-Cdx (68 Ga-PSMA-11) no mercado brasileiro.

Sobre a Telix Pharmaceuticals Limited

A Telix Pharmaceuticals Limited (Telix) é uma empresa biofarmacêutica global focada no desenvolvimento de produtos de diagnóstico e terapêuticos baseados em radiofármacos alvo ou “radiação molecularmente-alvo” (MTR). A empresa está sediada em Melbourne e atua internacionalmente em Bruxelas (UE), Quioto (JP) e Indianápolis (EUA). A Telix está desenvolvendo um portfólio de produtos oncológicos de fase clínica que abordam necessidade médica substancialmente não atendidas nas áreas de câncer renal, de próstata e cerebral (glioblastoma). A Telix está listada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: TLX).

Para mais informação, visite www.telixpharma.com .

Sobre o GRUPO RPH Radiopharmacus S.A.

Operando desde 2004, o Grupo RPH oferece comercialmente oito diferentes Kits a Frio para a preparação de Tc99m e Ga68 para o mercado brasileiro. O Grupo RPH também proprietário da única unidade de produção GMP de propriedade privada no Brasil para produtos de medicina nuclear. Os produtos do Grupo RPH são vendidos em todo o território brasileiro, atendendo cerca de 400 clientes diariamente. O Grupo RPH também é pioneiro do modelo de Radiofarmácia Dirigido no Brasil.

Para mais informação, visite http://gruporph.com.br/en/

Telix - Contato Corporativo Investidores



Dr Christian Behrenbruch

Telix Pharmaceuticals Limited

CEO

Email: chris@telixpharma.com Telix - Relacionamento com



Lisa Wilson

In-Site Communications

Tel: +1 212 452 2793

Email: lwilson@insitecony.com





Informações Importantes

Este release não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários nos Estados Unidos, ou em qualquer outra jurisdição na qual tal oferta seria ilegal. Os títulos aqui mencionados não foram e não serão registrados sob a Lei dos Estados Unidos de 1933 (o “Securities Act”), ou sob as leis de títulos de qualquer estado ou outra jurisdição dos Estados Unidos e não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos, a menos que os valores mobiliários sejam registrados sob os EUA Securities Act ou uma isenção das exigências do US Securities Act de inscrição esteja disponível. Nenhum dos produtos descritos neste release obteve uma autorização de comercialização no Brasil ou em qualquer outra jurisdição.