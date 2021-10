"Getac, fabricante líder de soluções de computação robustas, anunciou sua participação na Expomin 2021, a mais importante feira de mineração da América Latina, que será realizada em Santiago, Chile, nos próximos 25 a 29 de outubro, em formato híbrido, o que permitirá a participação de muito mais empresas de todo o mundo.

Teddy Wang, Business Developer Manager LatinAmerica, afirmou que ficaram no passado aqueles dias em que geólogos carregavam mapas topográficos impressos e engenheiros de mineração usavam lanternas para analisar os seus registros na escuridão. “Na era da digitalização, os laptops, notebooks e tablets robustos são players estratégicos que permitem aos operadores visualizar os dados de perfuração em tempo real, controlar equipamentos automatizados e comunicar informações essenciais de uma mina subterrânea para escritórios administrativos”.

Vale notar que, de acordo com o Relatório da Iniciativa de Transformação Digital, publicado em 2015 pelo Fórum Econômico Mundial, esses avanços tecnológicos poderiam gerar até 2025 mais de US$ 425 bilhões para o setor de mineração, seus clientes e a sociedade.

O mesmo relatório prevê uma redução nas mortes e feridos de 10% e 20%, respectivamente, no mesmo período de 10 anos, o que constitui outro argumento crucial para a questão da digitalização do setor. Segundo os organizadores da exposição, este novo formato híbrido – ao combinar comparecimento presencial e virtual – permitirá que muito mais profissionais participem da feira a partir de qualquer dispositivo e em qualquer local.

Johnny Chong, Getac Sales Manager Latam, acrescentou que os dispositivos totalmente robustos da Getac proporcionam diversas soluções com certificações ATEX, IECEx ou ANSI, o que permite que sejam usados com segurança em áreas com vapores e gases explosivos; além disso, os equipamentos também podem ser usados sob condições de temperaturas extremas, entre -29 °C e 63 °C, ou seja, que oferecem maior segurança e produtividade para setores de extrema exigência, como o de mineração, combinando um poderoso desempenho de informática com tecnologia contra explosão.

Tempel Group, parceiro oficial da Getac na Ibéria e na América Latina que oferece serviços de assessoria técnica e comercial desde o processo de seleção dos produtos do cliente até o apoio ao longo de todo o seu ciclo de vida, será o anfitrião local da marca durante a Expomin.

Os executivos do Tempel Group acreditam que essa feira híbrida representa uma importante oportunidade de negócios não só para grandes prestadores de serviços, fabricantes de equipamentos e maquinários de alta tecnologia, mas também para provedores de sistemas avançados de assistência informática, que, sem dúvida, encontraram na Getac um aliado estrategicamente importante.

Dentro da empresa, a equipe de vendas é um eixo estratégico dentro da divisão de Engenharia do Tempel Group, visto que são Premium Partner dos principais fabricantes de PC e comunicações industriais. O seu conhecimento 360º está a serviço dos seus clientes, pois oferecem as melhores soluções tecnológicas para facilitar a implementação dos seus sistemas nas diversas áreas de aplicação. Em conjunto com o escritório técnico Global, os engenheiros e representantes comerciais assessoram e atuam nos diversos projetos a partir da integração dos produtos que distribuem, tendo como principal objetivo garantir soluções nos ambientes mais exigentes e complexos.

Por sua vez, o gerente da Expomin, Francisco Sotomayor, explicou que “nesta nova edição haverá espaço para networking, tanto presencialmente quanto pela nossa plataforma virtual ExpominConnect, o que permitirá que expositores e visitantes interajam nos dois formatos. Além disso, contaremos com maior cobertura nacional e internacional, haverá acesso à feira em qualquer lugar e momento, teremos estandes personalizáveis na versão presencial por meio de um código QR e atualização permanente do estande virtual”.

As últimas gerações de tablets Getac UX10 e Getac F110 serão algumas das soluções especializadas que a empresa promoverá durante a Expomin 2021, devido à sua grande potência e funcionalidade no formato de dispositivos robustos e portáteis de grande resistência e segurança, considerando-os como um complemento ideal e altamente confiável para o trabalho cotidiano dos profissionais de mineração.

