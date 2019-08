Terumo BCT oferece verba para a Abrale em suporte aos pacientes com câncer de sangue no Brasil

A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia tem como objetivo garantir a universalidade, equidade e serviço completo para todos

LAKEWOOD, Colo., Aug. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Terumo BCT, líder global em componentes sanguíneos, tecnologias de aférese terapêutica e terapia de células, ofereceu uma verba de 3 anos para a Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), uma entidade não governamental que trabalha para democratizar o tratamento e melhorar a qualidade da vida dos pacientes com câncer de sangue no Brasil.



A verba irá apoiar a pesquisa clínica, colher dados dos resultados de saúde e criar diretriz clínica, incluindo as melhores práticas no tratamento de pacientes com leucemia. Abrale pretende coletar dados e usá-los para conquistar o apoio do governo aos tratamentos não consistentemente disponíveis a todos os pacientes. O objetivo é melhorar a vida dos pacientes com leucemia no Brasil.

“Estamos confiantes de que esta colaboração irá ajudar a conectar os pacientes, legisladores e profissionais de saúde no Brasil para facilitar o maior acesso a terapias e tecnologias de grande impacto”, disse Antoinette Gawin, Presidente e CEO, Terumo BCT. “É um privilégio poder apoiar a equipe Abrale com a nossa experiência de dados, resultados clínicos e de saúde para ajudar a padronizar o atendimento dos pacientes no Brasil. Nossa missão é aumentar o número de pacientes que servimos com nossos produtos e tecnologias. O trabalho com Abrale é um passo da nossa jornada contínua no Brasil”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza o câncer como um problema de saúde pública. Em 2016, a estimativa era de 600.000 novos casos de câncer no Brasil, com cerca de 3% das pessoas com leucemia.1

Com a ajuda da verba da Terumo BCT, a Abrale pretende continuar o seu trabalho de aumentar o acesso para pacientes que necessitam de tratamentos, como coleta de células-tronco e fotoférese extracorpórea ( ECP ), um tratamento médico que remove o sangue por meio de uma máquina e isola as células brancas do sangue que são tratadas com uma substância fotossensibilizante e luz UVA e, em seguida, devolvido ao paciente.

Sem nenhum custo para os pacientes, a Abrale oferece inúmeros serviços, incluindo reuniões de pacientes, atendimento psicológico, campanhas de sensibilização e outras ajudas para os pacientes que vivem com o linfoma, leucemia, mieloma múltiplo e mielodisplasia.

“Vemos pacientes todos os dias que necessitam de cuidados médicos e apoio”, disse Merula Steagall, presidente da Abrale. “Nós nos concentramos grande parte do nosso trabalho nas necessidades imediatas do paciente. Somos gratos pelo apoio dos colaboradores como a Terumo BCT que emprestam experiência em termos de educação, informação, pesquisa e monitoramento e políticas públicas. Muitas pessoas aqui lutam para obter os melhores tratamentos possíveis. Acreditamos que todas as pessoas que enfrentam o câncer de sangue merecem o mesmo nível de cuidados de qualidade - independentemente da sua origem social. Damos as boas-vindas a Terumo BCT para a nossa família Abrale, e ao nosso trabalho conjunto para dar continuidade a nossa missão”.

Sobre a Terumo BCT

A Terumo BCT, líder mundial de componentes sanguíneos, tecnologias de aférese terapêutica e terapia celular, é a única empresa com a única combinação de coleta de aférese, processamento manual e automático do sangue total e tecnologias de redução de patógenos. Acreditamos no potencial do sangue para fazer muito mais pelos pacientes do que já faz. Essa convicção nos inspira à inovação e fortalece nossa colaboração com os clientes. TERUMOBCT.COM

Sobre a Fotoférese Extracorpórea (ECP)

O Sistema de Fotoférese THERAKOS® CELLEX® é uma plataforma ECP que viabiliza que os provedores de saúde possam oferecer terapia imunomodulatória celular que envolve a coleta de sangue periférico que depois é centrifugado para separar as hemácias, leucócitos e plasma. As hemácias e plasma são imediatamente devolvidos ao paciente. Os leucócitos são tratados com um agente de fotossensibilização e ativados por luz ultravioleta, que acreditamos iniciar uma reação no sistema imunológico do corpo. Os leucócitos tratados são prontamente reinfundidos no paciente. Embora o mecanismo exato de ação não seja conhecido, os leucócitos tratados sofrem apoptose, o que se acredita desencadear uma resposta imunológica contra certas células.