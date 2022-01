Teste Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV da Seegene é aprovado mediante pedido provisório da Health Canada

O teste sindrômico da Seegene detecta infecções por COVID-19, gripe A/B e RSV em um único teste.

SEUL, Coreia do Sul, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), a principal empresa de diagnóstico molecular da Coreia do Sul, anunciou que recebeu, em 11 de janeiro, a aprovação para seu teste Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV mediante pedido provisório da Health Canada.

O teste Allplex™ SARS CoV-2 FluA/FluB/RSV da Seegene é um teste de PCR multiplex em tempo real que permite a amplificação e a diferenciação simultâneas dos vírus respiratórios. Em um único teste, ele pode distinguir entre gripes A/B, RSV e COVID-19. Espera-se que esse teste desempenhe um papel crucial na resposta contra a potencial "twindemic" (combinação das palavras "twin", gêmea, e "pandemic", pandemia), uma vez que o país prevê um aumento tanto de pacientes com gripe quanto de pacientes com COVID-19.

Para dar apoio ao Canadá, que conta com uma demanda crescente por testes de COVID-19, em 13 de janeiro, a Seegene entregou 340 mil testes de COVID-19 para o país por vôo fretado.

"A demanda por testes de COVID-19 está disparando devido ao recrudescimento de casos confirmados", disse Ho Yi, diretor de vendas e marketing da Seegene. "Estamos totalmente preparados para fornecer kits de teste suficientes para o mundo todo e continuaremos a ser fortes parceiros globais no esforço de controlar a disseminação da COVID-19." Espera-se que essa última aprovação seja uma oportunidade significativa para a empresa, uma vez que permitirá que a Seegene amplie a conscientização quanto a seus produtos nos países próximos ao Canadá, como América Latina e outros.

Sobre a Seegene, Inc.

A Seegene, Inc. foi fundada em Seul, na Coreia do Sul, em 2000 e tem subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil, Colômbia e Oriente Médio. A Seegene, Inc. é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que vem transformando tecnologias inovadoras em produtos por meio de suas atividades pioneiras de P&. A Seegene possui suas tecnologias patenteadas originais como a DPO™ (oligonucleotídeo de priming duplo) para amplificação de múltiplos alvos; TOCE™ para detecção de múltiplos alvos em um único canal; MuDT™, a primeira tecnologia de PCR em tempo real do mundo, que oferece valores de Ct individuais para múltiplos alvos em um único canal para testes quantitativos; e a tecnologia multiplex de detecção de mutações mTOCE™. Com essas tecnologias de diagnóstico molecular (MDx) de ponta aplicadas a kits de diagnóstico e outras ferramentas, a Seegene melhorou a sensibilidade, especificidade e cobertura de doenças por teste de PCR (reação em cadeia da polimerase) a níveis sem precedentes, oferecendo produtos PCR multiplex precisos que têm como alvo e detectam genes de múltiplos patógenos simultaneamente por canal de fluorescência. Esse recurso economiza imensamente o tempo e o custo dos testes. A Seegene continua a estabelecer novos padrões em diagnóstico molecular com inovações avançadas.

