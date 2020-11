Testes nos laboratórios da Colgate® mostram que o creme dental e o enxaguante bucal neutralizam 99,9% do vírus que causa a COVID-19

Programa de pesquisa clínica em andamento para validar o potencial de produtos de saúde bucal para retardar a propagação do vírus

NOVA YORK, 23 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Estudos de laboratório mostram que cremes dentais com fórmulas contendo zinco e enxaguantes bucais com cloreto de cetilpiridínio (CPC) neutralizam em até 99,9% o vírus que causa COVID-19. Os estudos fazem parte de um programa de pesquisa da Colgate® que inclui estudos clínicos entre pessoas infectadas para avaliar a eficácia dos produtos de higiene bucal na redução da quantidade de coronavírus na boca, potencialmente retardando a transmissão do vírus COVID-19.

Nos estudos de laboratório, pioneiros em incluir cremes dentais, os cremes dentais Colgate Total® e Meridol® neutralizaram 99,9% do vírus após dois minutos de contato. Os enxaguantes bucais Colgate Total®, Colgate Plax® e Colgate PerioGard® tiveram nível de eficácia semelhante após 30 segundos. Os estudos, concluídos em outubro, foram conduzidos em parceria com o Instituto de Pesquisa em Saúde Pública da Universidade de Medicina Rutgers em(NJMS) e o Regional Biosafety Laboratories.

Os resultados sugerem que alguns cremes dentais e enxaguantes bucais podem ajudar a reduzir a propagação do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, ao reduzir temporariamente a quantidade de vírus na boca. O vírus se espalha através de gotículas respiratórias ou pequenas partículas produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, canta, fala ou respira, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

"Estamos nos estágios iniciais de nossas pesquisas clínicas, e nossos resultados preliminares laboratoriais e clínicos são muito promissores", explica a Dra. Maria Ryan, Chief Clinical Officer da Colgate®. "Embora a escovação e o enxágue não sejam um tratamento ou uma forma de proteger totalmente um indivíduo da infecção, podem ajudar a reduzir a transmissão e retardar a disseminação do vírus, complementando o benefício que obtemos com o uso de máscaras, distanciamento social e lavagem frequente das mãos".

De acordo com o Dr. David Alland, Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Diretor do Centro de Enfrentamento da COVID-19 e Prontidão para a Pandemia, que liderou o estudo da Rutgers NJMS em parceria com os colegas, os Drs. Pradeep Kumar e Riccardo Russo: "Levando em consideração que a saliva contém quantidades do vírus comparáveis às encontradas no nariz e na garganta, ao parecer o vírus SARS-CoV2 originado na boca contribui para a transmissão da doença, especialmente em pessoas com COVID-19 assintomáticas que não possuem quadro de tosse. Isso indica que reduzindo o vírus na boca poderia ajudar a prevenir a transmissão durante o tempo em que os produtos de higiene oral estiverem ativos."

Simultaneamente ao estudo de laboratório, a Colgate® está patrocinando um estudo clínico com cerca de 50 pacientes hospitalizados com COVID-19. Este estudo demonstrou a capacidade dos enxaguantes bucais Colgate Total® com CPC e zinco, Colgate Peroxyl® e Colgate PerioGard®, de reduzir significativamente a quantidade do vírus temporariamente na boca. Os pesquisadores planejam compartilhar os resultados no início de Dezembro. Estudos clínicos adicionais patrocinados pela Colgate® com cremes dentais e enxaguantes bucais estão em estágios iniciais na Rutgers, no Instituto Albert Einstein e na Universidade da Carolina do Norte, Escola de Odontologia Chapel Hill Adams, com a participação de cerca de 260 pessoas infectadas com a COVID-19. "A Colgate® está colaborando com diversos pesquisadores no mundo todo para conduzir pesquisas clínicas a fim de explorar o potencial dos produtos de higiene bucal na redução das cargas virais na cavidade oral como uma estratégia de redução de risco", explicou o Dr. Ryan. "Nós acreditamos que o cuidado oral desempenha um papel importante no combate à pandemia global, junto com outras medidas preventivas."

De acordo com o Dr. Mark Wolff, Reitor da Penn Dental Medicine na Universidade da Pensilvânia: "Com esta pandemia, quanto mais entendemos sobre o vírus, mais eficazes podemos ser no combate ao mesmo, portanto estou animado para ver o impressionante programa de pesquisa que a Colgate® empreendeu. Precisamos continuar a tomar os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde e, com esses estudos, podemos demonstrar uma forma adicional de abordar a transmissão da doença entre pessoas em contato próximo, especialmente na prática odontológica. Isso seria um avanço importante.

Como o especialista odontológico de confiança #1 do mundo, a Colgate® está comprometida em liderar o exercício da ciência garantindo que seus produtos atendam aos desafios existentes na área da saúde e às necessidades dos consumidores. Para obter mais informações sobre os efeitos da higiene oral na saúde geral e informações adicionais sobre a máscara de proteção facial e outros tópicos, acesse: www.colgate.com.br.

