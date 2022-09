THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN ANUNCIA AGUARDADA LISTA DE EVENTOS DO CAYMAN COOKOUT 2023

GEORGE TOWN , Ilhas Cayman

15 de setembro de 2022

Eric Ripert têm

/PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman e o Chefo prazer de apresentar a aguardada lista de eventos do Cayman Cookout 2023, que vai acontecer no resort entre os dias 12 e 16 de janeiro do próximo ano. O festival volta a acontecer depois de um hiato de dois anos e deve reunir alguns dos chefs mais talentosos do mundo, especialistas em vinhos e destilados e uma série de eventos inéditos.

Eric Ripert

Adrienne Cheatham

Andrew Zimmern

Antonio Bachour

Charles Joly

Dean Max

Jennifer Carroll

Kristen Kish

Tom Colicchio

Monica Dubar

Grand Cayman

A 14ª edição do festival promovido pelo Chefdeverá contar com talentos comoOs eventos e menus do Cayman Cookout foram cuidadosamente selecionados pelo Chef Ripert e os outros chefs participantes em parceria com o Master Sommelier Aldo Sohm, diretor de vinhos do Cayman Cookout, e, gerente de bebidas do Ritz-Carlton,. A edição de 2023 trará um foco especial na expansão da programação de bebidas, com eventos e cartas concebidos pela perspectiva de mixologistas e especialistas em destilados de diversos países. A equipe selecionou uma extensa lista de vinhos raros fornecidos por alguns dos produtores mais exclusivos e prestigiados do mundo.

O festival será uma oportunidade para os hóspedes explorarem dois novos espaços gastronômicos da propriedade. Os quartos e áreas comuns passaram por reformas recentemente: a decoração do Silver Palm Lounge foi repaginada, sem deixar de lado seu espírito icônico. Em um encantador armário de madeira de lei, feito sob medida, são mantidos charutos caribenhos premium, enrolados a mão, além de chocolates produzidos com o melhor cacau da região. O espaço poderá ser utilizado pelos participantes para relaxar nos intervalos dos eventos. O novo restaurante Saint June servirá culinária de inspiração caribenha e latino-americana em um ambiente ao mesmo tempo sofisticado, luxuoso e descontraído. Nele acontecerão diferentes jantares e atividades ao longo do final de semana, incluindo o notável South American Stakehouse Dinner.

Hóspedes interessados no festival também testemunharão o retorno de outras atrações exclusivas, como Beach Bash, Barefoot BBQ e Rum and Robust, além de atrações inéditas, dentre elas:

Experiência nos ares, com o Chef Eric Ripert , apresentada pela Cayman Private Aviation

Excursões culinárias na ilha, incluindo um almoço na ilha de Cayman Brac

Degustação de vinhos e rodas de conversa com produtores internacionais, como Marc Gagnon

Experiências gastronômicas exclusivas, incluindo uma reunião no Le Bernardin

Duelo de sommeliers com a participação dos mestres Aldo Sohm , Michael Kennedy , Monica Dubar e Enrico Carmassi

Churrascos e experiências inspiradas na culinária caribenha e latino-americana no recém-inaugurado Saint June

Effervescence Soirée by Moët &Chandon

Confira aqui a lista completa de atividades. Os ingressos para todos os eventos estarão disponíveis a partir de. A edição de 2023 promete ser inesquecível: ela contará com experiências únicas criadas peloe pelo. Os ingressos para eventos individuais estarão disponíveis noa partir de outubro.

##

Sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman

Repaginado em 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman ocupa uma área de 144 acres que se expande das águas cristalinas do North Sound à areia branca da mundialmente famosa Praia de Sete Milhas. Classificado como hotel cinco estrelas pela Forbes, o tradicional resort de luxo nas Ilhas Cayman conta com 369 suítes sofisticadas, concebidas pela prestigiosa firma Champalimaud Design. Seu spa oferece uma seleção cuidadosa de tratamentos revitalizantes e relaxantes e seis restaurantes proporcionam gastronomia de alta qualidade — um deles é o Blue by Eric Ripert, única casa com classificação AAA e cinco diamantes no Caribe. O resort também atrai entusiastas do golfe graças ao seu espetacular campo de nove buracos projetado por Greg Norman e um simulador indoor de última geração com tecnologia Trackman. Ideal para eventos de todos os portes, The Ritz-Carlton, Grand Cayman abriga o maior salão de festas da ilha e um estúdio de culinária interativa. O programa para famílias Ambassadors of the Environment, capitaneado por Jean-Michel Cousteau, convida hóspedes de todas as idades a explorar a flora e a fauna das Ilhas Cayman, e o parque aquático Starfish Cay, as quadras de tênis e basquete e o salão de jogos em ambiente coberto prometem entretenimento de qualidade para todas as idades. Maior configuração de suítes de luxo do Caribe, o Seven South disponibiliza mais de 1.670 metros quadrados de áreas internas e externas elegantes, atendimento e comodidades personalizados e vistas panorâmicas incríveis para o mar caribenho. Composto por nove quartos (entre eles a Grand Penthouse, com três dormitórios), o refúgio particular fica situado no topo da Ocean Tower, dando aos seus hóspedes a sensação de estar no topo do mundo. Todos os anos, o resort e o Chef Eric Ripert recebem chefs renomados (e hóspedes exigentes) para o Cayman Cookout. Para mais informações sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman, acesse www.ritzcarlton.com/grandcayman ou ligue para +1(345)943-9000.

Contatos para a imprensa:

Melissa Peña

Marriott International, Caribbean &Latin America

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900167/Cayman_Cookout_Chefs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435277/Marriott_International_Logo.jpg

FONTE Marriott International