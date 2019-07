TherapyLine, o serviço online de terapia sensível à cultura para muçulmanos é lançado hoje nos Estados Unidos

DETROIT, July 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TherapyLine entra no mercado dos Estados Unidos hoje para ajudar a levar Terapia profissional online para os mais de 3,4 milhões de muçulmanos que vivem atualmente no país. TherapyLine é uma plataforma online lançada no Canadá há alguns meses que fornece terapia anônima direta e ilimitada de mensagens de conselheiros profissionais licenciados muçulmanos. Os usuários podem acessar o site, inscrever-se, escolher um terapeuta, e pagar uma taxa mensal de US$ 179 por mês para receber uma terapia para depressão, ansiedade, dependência, aconselhamento matrimonial etc., de um Conselheiro Muçulmano durante todo o mês por meio de texto através do site da TherapyLine www.therapyline.org .



Os Estados Unidos são o primeiro mercado onde a TherapyLine entra além do Canadá, e é um mercado que TherapyLine pretende expandir rapidamente. “Este mercado é muito importante para nós e, embora a maioria dos muçulmanos esteja localizada em grandes áreas metropolitanas, há um bom número que mora em lugares remotos onde existem muito poucos muçulmanos, com pouca ou nenhuma oportunidade de ver um conselheiro muçulmano”, disse Faisal Khan, Fundador e ex-analista financeiro da Fortune 500.

A depressão tem aumentado em todo o mundo muçulmano ao longo dos últimos 10 anos, e foi ainda mais agravada com as eleições nos Estados Unidos em 2016 e o aumento da xenofobia no mundo todo. Em 2016, 60% dos muçulmanos relataram algum tipo de discriminação baseada na religião, mais do que qualquer outro grupo religioso dos Estados Unidos. Dados da Basit and Hamid mostram que 43% dos muçulmanos sofrem de transtorno de adaptação, o que levou muitos muçulmanos a procurar algum tipo de apoio mental. As linhas diretas operadas por voluntários muçulmanos em toda a América do Norte recebem milhares de chamadas por ano, mas muitas vezes eles ficam sobrecarregados com o fornecimento apoio de Saúde Mental para Muçulmanos e Aconselhamento Islâmico, indicando como muitos muçulmanos estão procurando ajuda.

Embora existam muitas pessoas que precisem de ajuda, há também uma relutância entre os muçulmanos em procurar ajuda mental devido ao estigma associado em ver um conselheiro. “A Saúde Mental Muçulmana é raramente abordada no mundo muçulmano e até mesmo considerada tabu, mas é muito importante. A conexão com um terapeuta licenciado que possa se relacionar com as circunstâncias únicas, crenças religiosas e culturais que somente um muçulmano pode entender é um aspecto muito deste serviço que juntamente com o anonimato pode abrir a Terapia para muitos muçulmanos que nunca pensaram em procurar antes”, disse Khan.

O primeiro estado onde o TherapyLine irá fornecer seus serviços será Michigan, e há planos de expansão para Nova York, Illinois e Minnesota.