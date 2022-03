Tianjin Port, Huawei e China Mobile receberam o prêmio de melhor inovação móvel para a economia conectada no MWC 2022

BARCELONA , Espanha

3 de março de 2022

/PRNewswire/ -- A cerimônia de premiação da GLOMO de hoje reconheceu a Smart Port Solution — implementada pelas empresas Tianjin Port, Huawei e China Mobile — como a melhor inovação móvel para a economia conectada. O prêmio busca inovação com base em dispositivos móveis que estejam criando locais de trabalho mais digitais. A solução de ponta do Tianjin Port oferece o novo sistema inteligente que conecta operações portuárias, automatizando o transporte e aumentando a eficiência, ao mesmo tempo em que economiza custos e energia.

O Tianjin Port é um dos sete maiores portos do mundo, com uma produção anual de contêineres de 20 milhões de TEU e 20 mil funcionários. O custo das operações manuais nesta escala é exuberante, tanto em termos de dinheiro quanto eficiência. A solução Smart Port utiliza a mais recente tecnologia — gêmeos inteligentes, direção autônoma, 5G, computação em nuvem e IoT — para criar um sistema mais conectado, mais inteligente e mais autônomo.

Os resultados falam por si só. O porto precisa de 60% menos funcionários do que antes. Os motoristas (que estão em alta demanda) operam caminhões remotamente e não precisam mais enfrentar condições de trabalho perigosas e não saudáveis. A solução também ajuda a economizar dinheiro, reduzindo os custos gerais em cerca de 30%. Além disso, o porto está se tornando mais verde. Ele está produzindo sua própria energia renovável, complementando outras fontes de energia tradicionais. Ao mesmo tempo, o porto está consumindo 17% menos energia em geral.

Yang Rong, gerente geral do Tianjin Port Second Container Terminal Co., declarou: "O Tianjin Port e a Huawei usaram uma grande quantidade de novos TIC para nosso sistema inteligente de gestão de transporte horizontal. Criamos uma nova geração de "cérebro portuário inteligente". O sistema colabora com os principais recursos para gerar automaticamente planos ideais de carga e descarga. Também gerencia cada equipamento, otimizando todo o processo de remessa. Nosso terminal horizontal da linha costeira tem a maior frota autônoma, composta por 76 veículos."

Bruce Xun

"O Tianjin Port é verdadeiramente um porto global — negociando com mais de 800 portos e 200 países em todo o mundo. Esperamos apoiar a próxima fase de sua digitalização, o que ajudará o porto a se tornar ainda mais ecológico, inteligente e seguro", disse, CEO do Huawei Global Customs &Port Business.

Destaques da solução

Integrada: a arquitetura subjacente conecta de forma inteligente os vários sistemas do porto, eliminando os silos de dados e informações. Todas as aplicações funcionam em conjunto, impulsionadas pelo Smart Hub, que gerencia as operações de forma centralizada.

a arquitetura subjacente conecta de forma inteligente os vários sistemas do porto, eliminando os silos de dados e informações. Todas as aplicações funcionam em conjunto, impulsionadas pelo Smart Hub, que gerencia as operações de forma centralizada. Segura: toda a coleta de dados e aplicações estão em conformidade com as políticas de segurança do Tianjin Port e do GDPR. As imagens de vídeo inteligente com o 5G garantem a segurança dos serviços e operações. Ao mesmo tempo, a rede utiliza as mais recentes tecnologias de segurança para garantir a privacidade do usuário e a confiabilidade da rede. Finalmente, o O& integrado e inteligente identifica e aborda rapidamente os riscos e as falhas.

toda a coleta de dados e aplicações estão em conformidade com as políticas de segurança do Tianjin Port e do GDPR. As imagens de vídeo inteligente com o 5G garantem a segurança dos serviços e operações. Ao mesmo tempo, a rede utiliza as mais recentes tecnologias de segurança para garantir a privacidade do usuário e a confiabilidade da rede. Finalmente, o O& integrado e inteligente identifica e aborda rapidamente os riscos e as falhas. Eficiente: tudo é mais rápido e mais simples. Do início ao fim, as operações são mais eficientes com aplicações e tecnologias inteligentes. Os processos levam minutos em vez de horas, enquanto a equipe se concentra na gestão em vez de tarefas manuais. No final, as mercadorias saem do porto mais rapidamente, sinalizando maiores benefícios econômicos.

tudo é mais rápido e mais simples. Do início ao fim, as operações são mais eficientes com aplicações e tecnologias inteligentes. Os processos levam minutos em vez de horas, enquanto a equipe se concentra na gestão em vez de tarefas manuais. No final, as mercadorias saem do porto mais rapidamente, sinalizando maiores benefícios econômicos. Verde: a primeira iniciativa de porto de carbono zero, o Tianjin Port está migrando para o consumo de energia renovável. Ela está substituindo combustíveis fósseis e eletricidade por energia eólica e solar. Além disso, a tecnologia inteligente da Huawei está ajudando a otimizar e reduzir o consumo geral de energia.

O Global Mobile (GLOMO) Awards é o prêmio de maior prestígio do setor e é julgado pelos especialistas de maior destaque no assunto. Ele é realizado anualmente no Mobile World Congress (MWC) em Barcelona, na Espanha. Para mais informações, acesse: https://www.mwcbarcelona.com/mobile-awards

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758853/Tianjin_Port_Huawei___China_Mobile_Awarded_Best_Mobile_Innovation.jpg

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1758854/Mr_Yang_Rong_introduced_Smart_Port_Tianjin.jpg

FONTE Huawei