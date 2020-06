Tom Murry está de volta com Raul Peñaranda, estilista em ascensão

NOVA YORK

, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ --, ex-CEO da, anunciou hoje que está voltando ao mundo da moda, juntando forças com Raul Peñaranda, estilista de alta-costura em rápida ascensão que nasceu na Colômbia e cresceu na. Murry leva sua considerável expertise comercial e liderança à Raul Peñaranda LLC, tornando-se seu diretor executivo em junho de 2020. A empresa manterá sua sede na Cidade de, e Peñaranda continuará sendo seu diretor de criação e fundador.

Semana de Moda de Nova York

Durante a, em fevereiro de 2020, Peñaranda apresentou sua 21coleção, intitulada "Brilhe", que foi altamente elogiada. Essa é só mais uma etapa da sua jornada como estilista de roupas femininas de luxo, com uma estética que se destaca pela combinação especial de sedução e sofisticação. Suas coleções celebram a beleza intrínseca do espírito humano, com sua produção singular e a beleza com que utiliza os tecidos requintados. Peñaranda declarou: "Somos uma marca de luxo produzida com bondade, e a nossa missão é 'mostre ao mundo quem você é'. Somos uma marca que fabrica seus produtos livres da crueldade animal, e evitando os problemas da produção em massa. E uma coisa que sempre digo sobre as roupas de minha criação é 'Eu não crio vestidos, crio emoções!".

Murry está entusiasmado em levar a marca de Peñaranda a um novo patamar para criar outra potência da moda para a próxima geração, e com alcance global. Durante os seus 17 anos à frente da Calvin Klein, Murry promoveu um crescimento extraordinário para a marca icônica que registrou US$ 2,8 bilhões em vendas globais no varejo em 2003 e passou para US$ 8 bilhões em 2013. Murry está também negociando com a empresa PVH a antiga loja carro-chefe da Calvin Klein, situada no número 654 da Madison Avenue, projetada pelo arquiteto britânico John Pawson e cuja inauguração, em 1995, foi realizada com grandes comemorações.

Murry disse: "Raul e eu estamos muito animados com essa oportunidade extraordinária. Estamos entusiasmados em acrescentar outras categorias de produtos apropriados e expandir a combinação exclusiva que Raul cria de talento, calor, qualidade e criatividade para outras áreas."

Sobre Tom Murry

Tom Murry foi diretor executivo da Calvin Klein, empresa que liderou durante 17 anos até sua aposentadoria e onde promoveu o crescimento da marca, que passou de US$ 2,8 bilhões para US$ 8 bilhões. Antes disso, ele trabalhou durante a maior parte de sua carreira para marcas de moda icônicas, como Tahari e Evan Piccone.

Murry trabalhou com os nomes de maior destaque da moda, aprendendo com eles, e também com os titãs da moda. Com a mesma estratégia direta que aplica à moda, Murry compartilha seu conhecimento sobre o setor, sobre liderança e sua carreira, que é motivo de orgulho pessoal e feita em serviço às pessoas. Ele é autor do best-seller A Great Fit: My Take on Confidence, Charisma, and the Career That Suits You Best, publicado em 2019. Murry e sua esposa, Lynda Murry, se conheceram no ensino médio e comemoraram recentemente 45 anos de casados. O casal mora atualmente em Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. Para saber mais sobre Tom Murry, visite www.tommurry.com.

Sobre Raul Peñaranda

Em 2012, apenas dois anos depois de fazer sua estreia durante a Semana da Moda da Mercedes Benz, Raul Peñaranda foi considerado pela revista Forbes um dos empreendedores de moda em mais rápido crescimento entre as empresas de pequeno porte com a sua linha de moda feminina 100% fabricada nos EUA e ready to wear (pronta para usar). A revista Vogue-México o definiu como "O novo rei da Semana da Moda de Nova York" pela sua extraordinária habilidade, sua atenção aos detalhes e estilo requintado.

Peñaranda nasceu em Cali, na Colômbia, e cresceu em Caracas, Venezuela. Mudou-se para Nova York em 2000, onde estudou na F.I.T e na Parson's.

Nos dez anos que se seguiram ele levou sua criatividade a algumas casas de alta costura, como Oscar de la Renta, Donna Karan, Zac Posen e Tommy Hilfiger.

Seu trabalho e sua história foram destaque nos maiores meios de comunicação, como NBC-Universal, Forbes, Fox, CNN, Telemundo, Univision, Vogue-Mx, People, El Tiempo, Marie Claire, Lucky Magazine, Entertainment Weekly, Cosmopolitan, ESPN, The New Yorker, Bravo, Fox Business Live, E Entertainment, Fashion News Live, Grammy Latino, Primetime Emmy Awards, Harper Bazar e Teen Vogue. Para acessar as últimas notícias sobre Raul Peñaranda, visite https://www.raulpenaranda.com e https://www.instagram.com/raul_penaranda/, no Instagram.

