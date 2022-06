Topaz apresenta novo posicionamento que reflete a evolução contínua da empresa, das pessoas e dos clientes

MONTEVIDÉU, Uruguai

13 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- A, empresa especializada em soluções financeiras digitais com atuação em mais dee com mais de, anuncia seu novo posicionamento ao mercado. Em sinergia com as transformações digitais trazidas pela 6ª onda tecnológica, em que a tecnologia é protagonista de um movimento que inspira mudanças nos comportamentos sociais e nos negócios, o novo branding busca refletir a evolução contínua da companhia, dos colaboradores e dos clientes nos últimos anos.

Hoje, a Topaz é uma das maiores empresas de tecnologia voltadas para o mercado de Banking – não apenas bancos, mas instituições de outros segmentos que desejam oferecer aos clientes soluções financeiras. Com 35 anos de mercado, mais de, a empresa é líder em soluções dee de. No ano passado, sua oferta de banco digital foi classificada como uma das 15 mais relevantes peloe entrou no Guia para Banqueiros sobre CBS para a América Latina.

A construção do novo posicionamento, que contou com a consultoria da Gauge, martech do Grupo Stefanini, traz a evolução em seu slogan "For Evolution", resultado de um trabalho de pesquisa e de encontros com colaboradores e clientes da América Latina. As respostas e interações trouxeram insights que redefiniram propósitos, posicionamento, atitudes, valores, essência e cultura.

"A Topaz quer reforçar seu papel como um agente de evolução, um alicerce para a transformação digital dos negócios de seus clientes e dos clientes deles", afirma Jorge Iglesias, CEO da Topaz.

Agentes de evolução em constante transformação

Além de expressar o atual momento da Topaz, o novo posicionamento reitera os principais propósitos da empresa, tais como oferecer ao mercado financeiro uma tecnologia capaz de promover a evolução e o crescimento dos negócios, contribuir para a transformação digital nas organizações e na sociedade, bem como melhorar as relações das pessoas com o dinheiro.

"Identificamos que temos mais do que um propósito, mas uma causa: não apenas gerar transformação, mas ser um agente de evolução. Isso vai além de produtos, impactando a mentalidade e o comportamento, que são a base da transformação", finaliza o CEO da Topaz.

