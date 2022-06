TORNEIO 5V5 DA GATORADE® DÁ PRÊMIOS AOS FUTUROS G.O.A.Ts ANTES DA FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA

Speedy Blue da Thailândia e Orange Bolts da América Latina foram coroados como vencedores da final global

Os ícones do futebol Cafu , Luis Garcia e Karen Carney jogaram com os finalistas no primeiro "Jogo das Lendas" da história do torneio

Gatorade em pó e em cápsulas feitas de algas marinhas foram fornecidos para os atletas no evento para promover mais sustentabilidade das embalagens como parte dos esforços pep+

PARIS

2 de junho de 2022

Paris

/PRNewswire/ -- Speedy Blue da Thailândia e Orange Bolts da América Latina foram anunciados como campeões globais do torneio de futebol. Em comemoração à parceria de longa data da marca com a Liga dos Campeões da UEFA e o Futebol Feminino da UEFA, o torneio anual de base da Gatorade continua a inspirar a próxima geração de atletas e promover oportunidades iguais no esporte para garotos e garotas.

As disputadas finais globais do torneio de cinco contra cinco para jovens de 14 a 16 anos contaram com times de toda a América Latina, Ásia e Europa. Cada time já havia lutado muito para vencer em seus países e se classificar para a experiência única na vida - incluindo um time que avançou do primeiro torneio feminino de Gatorade que coincidiu com a final da Liga das Campeãs da UEFA de 2022 em Turim, na Itália.

Para incentivar os jovens talentos e ajudá-los a alcançar o sucesso, a Gatorade convidou todos os finalistas para uma clínica de treinamento com as lendas do esporte, Roberto Carlos, Robert Pires e Asmir Begovic. Os atletas compartilharam conselhos como especialistas, ajudando a fortalecer e aprimorar o desempenho mental e físico dos jovens talentos antes das finais. Mas não foi apenas isso, já que os futuros G.O.A.Ts (melhores de todos os tempos) também tiveram a oportunidade de treinar com treinadores da Barça Academy, escola oficial de futebol do FC Barcelona, que têm uma rica história de produzir talentos de classe mundial, uma vez que organizaram uma masterclass seguindo a metodologia La Masia.

Asmir Begovic, embaixador da marca Gatorade e goleiro da Premier League, comentou: "O torneio de futebol 5v5 da Gatorade® cria uma grande oportunidade para jovens jogadores de todo o mundo mostrarem seu verdadeiro talento. O treinamento e as oportunidades que a Gatorade oferece a esses jovens atletas são únicos: tem sido fantástico treinar os finalistas e, esperamos levar suas habilidades para o próximo nível. O entusiasmo e a dedicação que os times colocaram nos treinos e nas competições foram realmente inspiradores. Parabéns à equipe de garotos do Speedy Blue e à equipe de garotas do Orange Bolts por suas conquistas!"

Este ano, a Gatorade continuou a criar momentos de transformação na vida dos jovens atletas, que foram surpreendidos com um 'Jogo com as Lendas' do futebol contra superestrelas masculinas e femininas da Liga dos Campeões da UEFA, como Cafu, Luis Garcia e Karen Carney. O jogo aconteceu antes das finais globais, e os finalistas pisaram no gramado para jogar lado a lado com alguns dos grandes nomes do esporte.

Mark Kirkham, vice-presidente sênior e diretor de marketing da PepsiCo, comentou: "Desde que foi criado, o programa de futebol 5v5 da Gatorade tem promovido experiências concretas e únicas para mais de 100 mil jovens atletas amadores de todo o mundo. Após um hiato de dois anos, o 5v5 da Gatorade demonstra nossas ambições de longo prazo para apoiar a jornada desses atletas, oferecendo oportunidades, recursos e acesso a experiência de classe mundial ao longo do caminho. Foi incrível estar nas finais do 5v5 em Paris com os atletas para testemunhar a dedicação e paixão que é preciso para representar seu país e competir em um cenário global. Estamos animados para vê-los alcançar grandes feitos em suas carreiras."

Em sua quinta edição anual, o torneio de futebol 5v5 da Gatorade tem ajudado no crescimento do esporte do futebol em todo o mundo. Crescendo de um início modesto para agora incluir equipes de mais de 17 países, o torneio oferece aos jovens a chance de se destacarem no esporte e aprenderem em primeira mão o que determina o sucesso. Durante as finais globais deste ano, os jogadores receberam sessões de orientação sobre hidratação e nutrição esportiva com especialistas líderes mundiais do Gatorade Sports Science Institute. Eles também participaram de testes de suor com os Gx Sweat Patches, frequentemente utilizados por atletas profissionais; uma inovação no mercado, os adesivos revelam o perfil de suor exclusivo de cada atleta e permitem recomendações de hidratação esportiva personalizadas.

Criar mudanças positivas não ficou restrito apenas ao campo durante as finais globais. O programa de 2022 contou com o foco da Gatorade no uso de embalagens sustentáveis durante o evento como parte da PepsiCo Positive (pep+), que coloca a sustentabilidade no centro de como a PepsiCo e suas marcas criarão valor e crescimento operando em nível global e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Trabalhando em estreita colaboração com a UEFA, a Gatorade forneceu a todos os jogadores garrafas reutilizáveis e garrafas feitas de plástico 100% reciclado. A hidratação também foi fornecida por meio de cápsulas inovadoras feitas de algas marinhas contendo a bebida esportiva e Gatorade em pó por meio de um dosador em copos de papel. Os kits de uniformes dos jogadores foram produzidos utilizando uma mistura de poliéster e algodão reciclado por fabricantes certificados pelo OEKO-TEX/ISO e embalados em materiais biodegradáveis.

Como uma das empresas de alimentos e bebidas mais respeitadas do mundo, a PepsiCo tem como objetivo utilizar seu alcance e influência para ajudar a mudar a forma como a sociedade fabrica, usa e descarta as embalagens. A empresa tem adotado uma abordagem multifacetada para implementar soluções inovadoras de embalagens, reduzir plásticos virgens e melhorar as embalagens para garantir que sejam recicláveis, compostáveis, biodegradáveis ou reutilizáveis.

Notas aos Editores

Para mais informações, entre em contato com: [email protected]

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios do mundo. A PepsiCo gerou mais de USD 79 bilhões em faturamento líquido em 2021, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de USD 1 bilhão cada uma em vendas estimadas de varejo anualmente.

O que orienta a PepsiCo é nossa visão de ser líder global em bebidas e alimentos práticos ganhando com a PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é nossa transformação estratégica completa que coloca a sustentabilidade no centro de como geraremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com.

Sobre a Gatorade

A Gatorade Company, uma divisão da PepsiCo, oferece inovações de desempenho esportivo desenvolvidas para atender às necessidades dos atletas em todos os níveis competitivos e em uma ampla gama de esportes. Com o respaldo de mais de 50 anos de história estudando os melhores atletas do mundo e fundamentada por anos de pesquisa em hidratação e nutrição esportiva no Gatorade Sports Science Institute, a Gatorade oferece produtos formulados cientificamente para atender às necessidades esportivas de atletas em todas as fases da atividade esportiva. Para mais informações e uma lista completa de produtos, acesse www.gatorade.com.

Sobre o GSSI

Fundado em 1985, a missão do Gatorade Sports Science Institute (GSSI) sempre foi ajudar os atletas a otimizarem sua saúde e desempenho por meio de pesquisa e educação em hidratação e nutrição esportiva. A Gatorade está focada em inovações significativas baseadas na ciência que ajudam a melhorar o desempenho esportivo. Como criador da bebida esportiva, a ciência está na base da marca e é um dos principais impulsionadores da estratégia de longo prazo, focada na crença de que o desempenho esportivo é impulsionado de dentro para fora.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829347/PRNewswire1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829348/PRNewswire2.jpg

FONTE Gatorade