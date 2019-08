SÃO PAULO, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A elite brasileira do CrossFit tem encontro marcado para o próximo mês. De 5 a 8 de setembro, em Sorocaba, São Paulo, o TCB, antigo Torneio CrossFit Brasil, realiza sua décima edição reunindo os atletas mais bem condicionados do país em disputas que exigirão o máximo da capacidade física e mental de cada atleta. A moderna Arena Sorocaba será, pela segunda vez, o palco do TCB 2019. Os ingressos para assistir de perto todas as emoções do evento estão à venda através do site http://tcboficial.com.br/

O Torneio CrossFit Brasil é o maior e mais importante competição da modalidade no cenário nacional. A edição deste ano terá a participação total de 324 atletas (48 a mais que 2018) em disputas no masculino e feminino, divididos entre seis categorias: Teen (14 a 17 anos), Elite (idade livre), Master 35-39, Master 40-44, Master 45+ e Times (quartetos mistos formados por atletas da Elite). Seis Super Seletivas do evento percorreram o país entre junho e julho e reuniram 1.504 candidatos ao evento, credenciando os melhores à disputa do título deste ano.

Na corrida pelo lugar mais alto do pódio, o TCB 2019 terá em ação os atletas mais bem condicionados do país. O atua tetracampeão do evento na categoria elite masculino, Anderon Primo virá, pela primeira vez, em busca do título em equipes com a forte CrossFit Bauru. Já o tricampeão Francisco Javier, o Chiquinho, está confirmado na edição e na luta pelo tetracampeonato. O paulista Thainã Beraldo, de Presidente Prudente promete ser outro destaque, depois de ser o campeão geral das Seletivas classificatórias que teve ainda o mineiro de Viçosa, Pedro Martins, outro forte candidato ao título. Outro paulista, André Sanches, terceiro colocado nas duas últimas edições e o gaúcho Guilherme Domingues, 4º colocado geral nas Seletivas, prometem engrossar a disputa pelo lugar mais alto do pódio.

Na elite feminina a disputa promete ser a mais acirrada de todos os anos, com destaque para três cariocas que buscam o inédito título de mulher mais condicionada do país: Thatianne Freitas e Nathalia Mencari da Vittoria CrossFit e Thais Nunes da CrossFit Posto 9. A brasiliense Marina Ramos da Brave Herd CrossFit é a única atleta que pode chegar ao bicampeonato, por conta do título em 2013. Outras fortes candidatas ao título vem de São Paulo; da CrossFit Moema: Karime Ferrari e Vivian Aiello, 5ª e 7ª colocadas no Ranking Geral das Seletivas classificatórias e do Guarujá, Priscila Horvath, 6ª coilocada no Ranking Geral. A cearense Renata Pimentel, primeira atleta brasileira a disputar a Elite Feminina do CrossFit Games e Susana Etto que este ano foi a 7ª melhor atleta do mundo na categoria Master 35-39 anos também estão na disputa pelo lugar mais alto do pósio.

Leonardo Lima, capixaba da CrossFit Canal, também disputou o Mundial na Categoria Master 50-54 anos e está confirmado na briga pelo tricampeonato da Categoria Master 45+ do TCB.

Os três melhores de cada categoria terão seus esforços na competição muito bem recompensados. Além de troféus e medalhas, o evento distribuirá mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em premiações. O Torneio CrossFit Brasil tem organização da CrossFit Brasil e da Eta! Comunicação e Eventos, e conta com patrocínio gold da Gladius Equipment e Hopper Nutrition, além de copatrocínio da Aubicon, CrossX, FourMixx, Ultrawod, Powered By Coffee, Burpee Brasil, RokBox Fitness, Triple Under e Grupo Petrópolis.

A 5ª feira, dia 5 de setembro, terá entrada gratuita e os ingressos para os demais dias estão disponíveis no site oficial do evento.

