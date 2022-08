TPrize de 2022 convoca empreendimentos de EdTech para impulsionar novas soluções de inovação na educação

MONTERREY, México, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Continua aberta a convocação para a participação no TPrize 2022, a iniciativa do Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey e da Universidad de los Andes, cujo objetivo é promover e acompanhar startups que impulsionem soluções de EdTech para o enfrentamento dos desafios da educação na América Latina e no Caribe.

Este ano, a pergunta que inspira o desafio é: Como a s e os jovens podem adquirir qualificações e elaborar seus planos de desenvolvimento pessoal e profissional para ter acesso a melhores oportunidades e participar ativamente da transformação de suas comunidades?

O término da convocação será em 22 de setembro; o anúncio dos finalistas será em 30 de novembro; e a grande final será realizada e m janeiro de 2023, durante o Congresso Internacional de Inovação na Educação (CIIE). O TPrize dividirá um prêmio de USD 100 mil entre as soluções vencedoras e finalistas e oferecerá acesso ao Growth, o programa de acompanhamento personalizado equivalente a U SD 25 mil, que inclui mentorias, networking, conexão com especialistas e líderes do setor e outras atividades para incubar, escalar ou acelerar as soluções na América Latina e no Caribe.

"Iniciativas de inovação como o TPrize são mais necessárias do que nunca em um contexto em que, depois de dois anos desde o início da pandemia, a taxa de desemprego entre os jovens latino-americanos e caribenhos superou 20%, o triplo da taxa dos adultos, ou seja, atualmente existem mais de dez milhões de jovens desempregados na região", afirmou Sabrina Seltzer, líder de inovação aberta e projetos educacionais do Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey. "Além disso, quatro em cada dez empresas da América Latina informaram que não encontram profissionais com as qualificações que elas necessitam, portanto, é indispensável criar soluções para reduzir esta lacuna e investir em capacitação para que as e os jovens tenham melhores oportunidades de desenvolvimento no ambiente de trabalho."

As soluções tecnológicas que o TPrize 2022 está buscando pretendem oferecer às e aos docentes mais ferramentas e metodologias para impulsionar o desenvolvimento de seus alunos; oferecer às e aos jovens desfavorecidos o conhecimento e as ferramentas para garantir a inserção deles(as) no mercado de trabalho; conseguir que os empregadores facilitem as primeiras experiências de trabalho das e dos estudantes, reconhecendo suas habilidades; e reduzir a lacuna de gênero na formação, inserção e permanência das jovens no mercado de trabalho.

Os critérios de avaliação concentram-se em seis tópicos: 1) alinhamento, ou seja, que a solução resolva o desafio que tem como foco; 2) potencial de impactar vidas e gerar crescimento econômico na América Latina e no Caribe; 3) escalabilidade para exercer impacto na vida de mais pessoas; 4) viabilidade na implementação e um plano de sustentabilidade financeira; 5) um enfoque inovador e 6) projeto inclusivo voltado para o ser humano.

Poderão participar candidatos individuais ou em equipe (com pelo menos um integrante com mais de 18 anos) que pretendam expandir suas soluções para a América Latina ou o Caribe, com projetos desenvolvidos em espanhol, inglês ou português e que se encontrem pelo menos em fase de protótipo.

Em 2021, 204 projetos de 34 países participaram da inciativa, com 44% das equipes lideradas por mulheres. Os projetos premiados foram um aplicativo para escolas rurais sem acesso à Internet, cursos de capacitação empresarial pelo WhatsApp, uma plataforma para que os docentes compartilhem recursos pedagógicos, um aplicativo que apoia o empreendedorismo e a educação em comunidades vulneráveis e uma plataforma de ensino de matemática para crianças e jovens.

Espera-se que, como ocorreu nas edições anteriores, o TPrize 2022 continue propondo soluções para os desafios da educação que a região enfrenta e, assim, convida os interessados a participarem desta iniciativa de inovação. A convocação para o desafio TPrize de 2022 pode ser visualizada em: bit.ly/RetoTPrize2022 .

Consulte o material fotográfico da final do TPrize de 2021 aqui .

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) é um sistema universitário particular e sem fins lucrativos com vários campus. Desde sua fundação em 1943, ele se destaca por sua excelência acadêmica, inovação na educação, empreendedorismo e internacionalização, assim como por seu vínculo com a indústria e com os empregadores e por sua grande capacidade de execução. A instituição conta com campus em 29 cidades do México, mais de 67 mil alunos matriculados em nível profissional e de pós-graduação e quase sete mil professores, além de mais de 26 mil alunos do ensino médio e 2.500 professores neste nível. O Tecnológico de Monterrey é acreditado pela Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acordo com a classificação QS World University Rankings (2023), a instituição se encontra na posição 170, ocupando o 30º lugar entre as universidades particulares do mundo; e, de acordo com a QS Graduate Employability Rankings (2022), é o número um na América Latina e o 26º do mundo. Na classificação Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), a universidade ocupa o quarto lugar na América Latina, sendo também a única universidade de fora dos EUA classificada. Na classificação Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) da Princeton Review e Entrepreneur, a universidade ocupa a sexta posição em programas de empreendedorismo em nível de licenciatura. A instituição faz parte de diversas redes de prestígio internacional como a Associação de Universidades da Orla do Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

