TORONTO

, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Trade X Group of Companies Inc. (TRADE X) , uma plataforma global de negociações internacionais de automóveis B2B, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo de aquisição da Techlantic Ltd. (Techlantic), uma empresa de negociação, redistribuição e financiamento automotivo sediada em Ontário. Os termos do acordo ainda não foram divulgados. A aquisição estratégica aprimora os recursos existentes da plataforma, como financiamento comercial, logística e processamento de cartas de crédito, e oferece à plataforma TRADE X experiência em negociações de automóveis no atacado para revendedores, importadores e exportadores de veículos e para proprietários de frotas, empresas de aluguel e provedores de soluções de mobilidade.

A Techlantic, com seu sólido histórico no comércio internacional de veículos, que remonta a 1983, facilita todos os aspectos do financiamento comercial, incluindo gestão de fluxo de caixa, créditos fiscais, transporte, processamento de cartas de crédito e contabilidade. A Techlantic permite que os clientes envolvidos em negociações de automóveis obtenham financiamento e resolvam complexidades de conformidade fiscal e regulamentação internacional. Com mais de 30 anos de experiência na exportação de veículos em todo o mundo, a Techlantic tem sido consistentemente rentável, com vendas anuais superiores a 105 milhões de dólares em 2020, e tem uma ampla base internacional de clientes no Canadá, EUA, México, Ásia, Europa e Oriente Médio. A equipe de gestão da Techlantic permanecerá em vigor após a transação. Como parte do TRADE X Group, a rede de fornecedores e clientes da Techlantic se beneficiará dos processos eficientes, ferramentas de automação e oportunidades de financiamento que a TRADE X oferece.

"Como especialistas internacionais no comércio e financiamento automotivo, estamos entusiasmados em nos unir à TRADE X. Estamos confiantes de que, por meio da aquisição da Techlantic, a TRADE X aumentará significativamente o escopo e os recursos de nossas operações à medida que continuamos a revolucionar o setor mundial de negociações de automóveis por meio de vendas, suprimentos e distribuição", disse Eric van Essen, diretor administrativo da Techlantic.

Ryan Davidson, fundador e CEO da TRADE X, declarou: "A equipe da TRADE X reconhece a Techlantic como líder consagrada em ajudar os clientes a superar muitas das complexidades do comércio internacional de veículos usados. Temos o prazer de recebê-los já que ingressamos em um período empolgante de crescimento internacional e de outras aquisições estratégicas e de valor agregado."

"A TRADE X ampliará os recursos de capital e o alcance global da Techlantic", disse Luciano Butera, vice-presidente executivo e diretor de operações da TRADE X. "Espera-se que os recursos de nossas equipes combinadas posicionem a TRADE X como uma especialista em financiamento comercial de classe mundial e líder no setor internacional de redistribuição de automóveis."

A TRADE X e a Techlantic fecharam a transação em 31 de agosto de 2021.

Sobre a TRADE X

Com sede em Ontário, no Canadá, a TRADE X é o primeiro marketplace global de veículos a agregar oferta e procura internacionais para revendedores de veículos, proprietários de frotas, empresas de aluguel e provedores de soluções de mobilidade, assim como para importadores e exportadores, abrindo novos caminhos de negociação para comprar e vender veículos. A plataforma "Brain" da TRADE X é uma tecnologia orientada por aprendizado de máquina e por IA que conecta compradores e vendedores por meio de um marketplace transparente, que auxilia os vendedores a encontrar os maiores proponentes do mundo e dá aos compradores acesso aos melhores mercados-fonte e oportunidades de arbitragem de preços. Os usuários podem negociar on-line de forma rápida e integrada em um ambiente seguro com todas as complexidades do comércio internacional – conformidade, regulamentos anti-lavagem de dinheiro, inspeção de veículos, câmbio, documentação de comércio digital, pagamentos e financiamentos – tudo administrado pela TRADE X. A empresa atende compradores e vendedores autorizados em todos os lugares com um aplicativo fácil de usar via celular, tablet ou computador e disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Entre os maiores investidores da TRADE X está a Aimia Inc., uma holding de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: AIM). Para saber mais, acesse www.tradexport.com.

Sobre a Techlantic Ltd.

A Techlantic é uma empresa consagrada com um sólido histórico no comércio internacional de veículos que remonta a 1983. Após uma transição bem-sucedida para a segunda geração, a Techlantic colocou forte ênfase em automação e eficiência, permitindo que a equipe relativamente pequena da Techlantic derrubasse fronteiras com soluções em negociação internacional de veículos.

Com o mantra de "acelerar seu comércio internacional", a Techlantic atrai continuamente novos parceiros nacionais e internacionais com foco em novas oportunidades comerciais, que se beneficiam de grande suporte financeiro. Com a ampla experiência, alto nível de integridade e sólida capacidade financeira da Techlantic para apoiar seu crescimento, essas novas parcerias frequentemente se transformam em relacionamentos de longo prazo e em novos fluxos consistentes de receitas. Isso permitiu que a Techlantic se diversificasse e continuasse a crescer ao longo de décadas de negócios.

Para mais informações sobre a Techlantic Ltd., acesse www.techlantic.com .

