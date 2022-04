TRIO recebe certificação Great Place to Work® no Uruguai

-100% dos funcionários consideram o TRIO Uruguai um ótimo lugar para trabalhar-

MONTEVIDÉU, Uruguai, April 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Translational Research in Oncology (TRIO), uma organização global de pesquisa clínica em oncologia, anunciou que seu escritório uruguaio recebeu o selo Great Place to Work®, concedido pela prestigiada empresa de consultoria.

Para receber o selo Great Place to Work® a empresa deve atender aos exigentes padrões de desenvolvimento e de gerenciamento de equipes que são avaliados por meio da análise do nível de satisfação dos funcionários. De acordo com esses indicadores, 100% dos funcionários consideram que a TRIO Uruguai é "um ótimo lugar para trabalhar" e que eles são tratados de forma justa. Da mesma forma, 98% dos funcionários se orgulham do seu trabalho, enquanto 91% sentem que fazem a diferença com o seu trabalho e que a equipe de liderança os envolve nas decisões que os afetam.

"Estamos muito felizes e orgulhosos com a Certificação Great Place To Work® e com o fato de que 100% dos nossos funcionários no Uruguai considerem que somos um excelente lugar para trabalhar", disse o Dr. Rodrigo Fresco, Líder Médico e responsável pelo escritório no Uruguai. “O sucesso da TRIO se deve, em grande parte, à satisfação e ao engajamento dos nossos funcionários. Sabíamos que estávamos no caminho certo, mas queríamos uma confirmação e hoje podemos dizer que somos um ótimo lugar para trabalhar.”

Sobre a TRIO

A TRIO promove a pesquisa translacional do câncer, introduzindo conceitos terapêuticos inovadores e inovadores no cenário de ensaios clínicos. Com escritórios internacionais em Edmonton (Canadá), Paris (França) e Montevidéu (Uruguai), o alcance global da TRIO é amplo. Nosso objetivo como empresa de pesquisa clínica acadêmica é encontrar o caminho mais curto para salvar vidas. Para mais informação sobre a TRIO, visite https://www.trioncology.org.

As partes interessadas também podem acompanhar a TRIO no Twitter (twitter.com/TRIOncology) ou LinkedIn em TRIO - Translational Research in Oncology.

Para Informações da TRIO para a Mídia:Rodrigo Fresco, MDLíder Médico, TRIOEmail: [email protected]: +598 2622 2120