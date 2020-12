Tuya Smart alimenta ainda mais o mercado de IoT latino-americano com clientes em nuvemA Tuya, juntamente com os principais parceiros locais, Tecnolite e Nexxt, aprimora a transformação inteligente de negócios usando tecnologias em nuvem e de IoT.

SANTA CLARA, Califórnia, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tuya Smart , uma plataforma líder global de desenvolvedores de IA+IoT, anunciou, durante a sessão IoT da GSMA Thrive América Latina, que explorará ainda mais o mercado latino-americano, juntamente com seus parceiros de ecossistema Tecnolite Connect e Nexxt Solutions para acelerar a conectividade e os negócios inteligentes por meio de tecnologias de nuvem e IoT.

"Até agora, Tuya fez parceria com dezenas de empresas na América Latina, incluindo Lloyd's, Steren, GHIA, Taurus, Positivo, Multilaser, e Geonav, para ajudá-los a inovar e transformar seus modelos de negócios para se tornarem líderes empresariais inteligentes, com o "Desenvolvido pela Tuya" se tornando um símbolo de produtos inteligentes na região", declarou Johnny Lu, gerente geral da Tuya América Latina, Oriente Médio e África. "Os produtos inteligentes se tornaram os produtos mais vendidos na plataforma de comércio eletrônico da Amazon do México e do Brasil, com a Lloyd's como a melhor vendedora na categoria lâmpada inteligente. Também trabalhamos diretamente com varejistas e operadoras, como a Sodimac e a Claro Colômbia, para manter estreita cooperação com eles no desenvolvimento do mercado de IoT."

Além de ajudar os clientes a lançar produtos inteligentes, a Tuya também tem como objetivo apoiar os parceiros de negócios na construção de suas próprias soluções PaaS e SaaS personalizadas usando a plataforma de desenvolvedor em nuvem da Tuya, como hotéis, apartamentos inteligentes e segurança inteligente. Por exemplo, ela apoiou a Lloyd's na integração da tecnologia de smartphones aos seus produtos, como a capacidade de controlar suas soluções de iluminação ou de segurança a partir dos aplicativos de celular. A Geonav lançou agora sua própria marca de casas inteligentes, e expandiu seus limites de negócios para hotéis inteligentes e varejo inteligente, com expectativas de lançar soluções de negócios inteligentes para as necessidades de negócios locais, como SaaS para hotéis e shoppings no Brasil no próximo ano.

A Tuya Smart é uma fornecedora líder global da plataforma AIoT com uma oferta única de nuvem + conectividade + aplicativo que faz com que seja fácil e acessível para marcas, varejistas e OEMs tornar seus produtos mais inteligentes. A plataforma da Tuya habilitou de forma inteligente mais de 200.000 produtos em centenas de categorias em todo o mundo, atendendo a mais de 230.000 desenvolvedores globalmente. A Tuya atua internacionalmente e possui escritórios nos EUA, Alemanha, Índia, Japão, Colômbia e China.

