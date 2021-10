HONG KONG

4K

, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), uma das líderes do setor global de TVs e empresa líder em eletrônicos de consumo, anuncia hoje que está incorporando a tecnologia AMD FreeSync™ Premium à TV Mini LEDC825 da TCL, para garantir que os gamers tenham experiências visuais de gaming superiores sem distorções, baixo flicker e baixa latência.

"Propusemo-nos a criar a melhor experiência de gaming para nossos clientes, identificando os problemas que frustram os gamers, como latência de entrada, distorções de tela e stuttering, durante o jogo e a reprodução de vídeos. Então, encontramos soluções. Por meio da inovação contínua, criamos a máxima experiência imersiva – a nova TV Mini LED 4K C825 da TCL oferece jogabilidade incrivelmente tranquila e tem certificação AMD FreeSync™ Premium", disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics.

4K

A tecnologia AMD FreeSync™ Premium satisfaz os jogadores sérios que buscam uma experiência de gaming de qualidade superior e com alta taxa de atualização. A certificação permite aos gamers identificar e selecionar facilmente os produtos certos e reafirma que a TV Mini LEDC825 da TCL oferece desempenho de imagem fluido e livre de artefatos.

A C825 conta com uma tela de Mini LED de alto desempenho que oferece um brilho incrível para destaques fantásticos e desempenho HDR mais rico e realista, enquanto a tecnologia Quantum Dot garante um volume de cores cem por cento composto por mais de um bilhão de cores e tonalidades. Tudo isso, combinado com taxa de atualização variável, modo automático de baixa latência e eARC. A C825 agora oferece uma excelente experiência audiovisual para gaming e torna os programas de TV e filmes ainda mais interessantes.

Uma apoiadora de longa data da comunidade de gaming, a TCL é a parceira oficial de TV do Call of Duty: Vanguard. Com sua avançada tecnologia de tela e TVs premiadas, a TCL está impulsionando as telas para gaming a garantir experiências imersivas incomparáveis com a mais alta referência possível. Agora, com a certificação AMD FreeSync™ Premium, os gamers podem escolher a TV Mini LED 4K C825 da TCL e esperar experiências de jogos de alta qualidade.

*A disponibilidade e as funcionalidades dos produtos variam de acordo com países/regiões.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a marca TCL ficou no segundo lugar em participação de mercado de televisores de LCD em todo o mundo em 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673482/image_5005564_10213738.jpg

FONTE TCL Electronics