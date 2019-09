TV TCL Mini LED recebe o prestigioso prêmio Home Theater Gold na IFA 2019PR Newswire

BERLIM, 6 de setembro de 2019

BERLIM, 6 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A TCL (01070.HK), uma das principais empresas globais do setor de TV, disse hoje que está honrada por receber o prêmio "Home Theater Gold" pela sua TV Mini LED X10/C11 na Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 2019, entregue pelo International Data Group (IDG) e pela German Industry &Commerce Co., Ltd. (GIC/AHK).

O prêmio representa o reconhecimento do compromisso da TCL com a inovação tecnológica e seu esforço em se tornar uma empresa líder de tecnologia inteligente que ajuda seus clientes no mundo todo a viver uma vida inteligente e saudável.

"Estamos muito satisfeitos por receber este prêmio. A TCL é pioneira na aplicação da tecnologia Mini LED à produção em massa de TVs. Acreditamos que a Mini LED liderará o desenvolvimento futuro das tecnologias de display", disse Shaoyong Zhang, gerente geral da unidade de negócios de TV e centro de marketing da TCL Industrial Holdings. "Ao combinar a Mini LED com a solução QLED e a resolução 8K, ofereceremos a cor mais realista aos consumidores e garantiremos a melhor experiência de visualização".

A série Mini LED é produzida em vários tamanhos e com uma variedade de funções. O modelo principal é uma TV Mini LED 8K de 75 polegadas. Sua luz de fundo alimentada por 25.200 LEDs de alto desempenho, proporciona um brilho superior de até 1.200 nits. Possui também 900 zonas de escurecimento local.

Principais características incluem:

Tecnologia de display Mini LED Tecnologia de display 8K Tecnologia de display Quantum Dot Dolby Vision® TCL AI-IN Sistema operacional Android P Soundbar Onkyo Dolby Atmos Este modelo 8K estará disponível no segundo trimestre de 2020 em mercados selecionados. Há também uma versão 4K de 75 polegadas. Além disso, existem duas versões 4K de 65 polegadas com soundbars opcionais que estarão disponíveis no final de 2019.

A TCL apresentará seu portfólio de produtos em seu estande no Hall 21, Estande 102, Messe Berlin, 6-11 de setembro.

*Consulte os programas sobre especificações e disponibilidade do produto.

Sobre a TCL

A TCL (01070.HK) é uma empresa de eletrônicos para consumidores de rápido crescimento e líder no setor de TV global. A empresa foi fundada em 1981 na China e agora opera em mais de 160 mercados no mundo todo. A TCL especializou-se na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos para consumidores, que variam de TVs, telefones celulares e produtos domésticos inteligentes.

