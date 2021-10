NOVA YORK

SANTIAGO

, 6 de Outubro de 2021 /PRNewswire/ --

Grupo Tyndall

O acordo, que não inclui investimentos de capital entre os signatários, é projetado para combinar as forças únicas de cada empresa -com seus amplos relacionamentos com empresas latino-americanas e Natixis Corporate &Investment Banking com sua rede global dede fusões e aquisições - aprimorando seus capacidade de propor uma gama geograficamente diversa de mandatos potenciais deaos seus clientes.

A rede global de fusões e aquisições do Natixis Corporate &Investment Banking que abrange a Europa, os EUA e a Ásia-Pacífico foi construída nos últimos seis anos por meio de investimentos estratégicos em sete boutiques de fusões e aquisições. Este modelo único sustentou vários negócios transnacionais entre os membros da rede para o benefício dos clientes e permitiu ao Natixis Corporate &Investment Banking aumentar as receitas das atividades de M& para mais de € 200 milhões em 2020 de cerca de € 30 milhões em 2014 .

Nicolas Namias, CEO do Natixis disse: "O modelo de Fusões e Aquisições do Natixis Corporate &Investment Banking é baseado em dois princípios: expertise, que é a base de tudo o que fazemos; e cooperação, para benefício de todas as partes e de nossos clientes. Nosso contrato com o Grupo Tyndall está totalmente alinhado com esses princípios e nos permitirá originar novas transações para nossos clientes e continuar a desenvolver nosso negócio de fusões e aquisições à medida que implementamos nosso plano estratégico, BPCE 2024 ".

Jose Urribarri, sócio do Tyndall Group disse: "Estamos muito satisfeitos por cooperar com o Natixis Corporate &Investment Banking e sua rede global de fusões e aquisições e por ter a oportunidade de trabalhar ao lado de um grupo tão talentoso de profissionais. Este é um passo muito importante para Tyndall, que ampliará nosso alcance e capacidades, permitindo-nos continuar agregando valor aos nossos clientes. "

Sobre o Natixis

Natixis é uma empresa multinacional francesa de serviços financeiros especializada em gestão de ativos e fortunas, banco corporativo e de investimento, seguros e pagamentos. Uma subsidiária do Groupe BPCE, o segundo maior grupo bancário da França por meio de suas duas redes de banco de varejo, Banque Populaire e Caisse d'Epargne, o Natixis conta com mais de 16.000 funcionários em 36 países. Seus clientes incluem empresas, instituições financeiras, organizações soberanas e supranacionais, bem como os clientes das redes do Groupe BPCE. O Natixis tem uma base financeira sólida com um capital CET1 sob Basiléia 3 (1) de € 12,4 bilhões, um Índice Basiléia 3 CET1 (1) de 11,5% e classificações de qualidade de longo prazo (Standard &Poor's: A / Moody's: A1 / Fitch Ratings: A +).

(1) Com base nas regras CRR-CRD4 conforme relatado em 26 de junho de 2013, incluindo o compromisso dinamarquês - sem fase de integração.

Dados em 30 de junho de 2021

Sobre o Grupo Tyndall

O Grupo Tyndall fornece serviços de consultoria financeira e estratégica, e estrutura oportunidades de investimentos alternativos, para clientes e investidores em toda a América Latina, com cerca de 40 transações de sucesso anunciadas na região desde sua fundação em 2014. A equipe de Tyndall é composta por profissionais com habilidades complementares e extensas experiência em fusões e aquisições, mercado de capitais de dívida e ações, negociação proprietária, crédito e gestão de risco. Os parceiros acumularam experiência significativa na dinâmica empresarial e política da região, bem como amplo conhecimento da indústria em todos os setores relevantes durante suas carreiras de décadas. Eles têm um relacionamento de longa data, tendo compartilhado a maior parte de sua vida profissional na mesma grande instituição financeira internacional antes de fundar a Tyndall, oferecendo uma equipe de execução flexível e multidisciplinar com envolvimento sênior ativo em todas as etapas dos processos.

Contatos de Imprensa:

Natixis Meredith Zaritheny Prosek Partners +1 646.503.6278 mzaritheny@prosek.com Tyndall Group Paula Ferrel Tel. +562 2378 3861 paula.ferrel@tyndallgroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745203/Natixis_Logo.jpg

FONTE Natixis