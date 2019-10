UATP faz parceria com EBANX para atender necessidades de pagamentos no crescente mercado Latino-AmericanoA América Latina vem se beneficiando de um crescimento contínuo desde 2017PR Newswire

WASHINGTON, 15 de outubro de 2019

WASHINGTON, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A UATP tem o prazer de anunciar a parceria com a fintech de pagamentos EBANX, para conectar companhias aéreas à América Latina.

"Por meio dessa parceria, o EBANX trabalhará em colaboração muito próxima com a UATP para fornecer soluções de pagamento direcionadas à demanda das companhias aéreas que têm rotas na América Latina", afirma Matthew Nutting, head de viagens no EBANX. "Oferecemos mais de 100 opções de pagamento local em oito países, e agora essas soluções estarão disponíveis para as companhias aéreas que são merchants da UATP", completa ele.

O EBANX oferece soluções de pagamento totalmente localizadas, que se conectam diretamente a mais de 50 bancos e processadores. As companhias aéreas poderão coletar localmente e pagar globalmente, com reconciliações unificadas para todos os países.

"A América Latina é uma região muito procurada, que deve crescer 2,4% até 2020", diz Rachel Morowitz, vice-presidente de formas alternativas de pagamento da UATP. "O EBANX é líder nesta região, o que os torna um parceiro ideal para trabalhar. Essa parceria beneficiará nossas companhias aéreas associadas, oferecendo a seus viajantes acesso a seus pagamentos locais preferidos na América Latina", completa.

SOBRE A UATP

UATP é uma solução de pagamentos globais de propriedade e operada pelas companhias aéreas de todo o mundo e aceita por milhares de merchants de transporte aéreo, ferroviário e por agências de viagens. A UATP conecta as companhias aéreas às Formas de Pagamento Alternativas, que podem expandir o alcance e incrementar as vendas globalmente. A UATP oferece ferramentas de dados fáceis de usar, DataStream® e DataMine®, que fornecem detalhes abrangentes da conta para emissores e assinantes corporativos para um gerenciamento preciso das viagens.

Aceita como forma de pagamento para viagens de negócios corporativas em todo o mundo por companhias aéreas, agências de viagens e Amtrak®; as contas UATP são emitidas por: Aeromexico; Air Canada (TSE:AC) Air New Zealand (ANZFF.PK); Air Niugini; Air Serbia; American Airlines (NASDAQ: AAL); APG Airlines; Austrian Airlines; China Eastern Airlines (NYSE: CEA); Delta Air Lines (NYSE: DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways; Frontier Airlines; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE: GOL and Bovespa: GOLL4); Hahn Air; Japan Airlines (9201:JP); JetBlue Airways; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Sichuan Airlines; Southwest Airlines; Sun Country Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE:THYAO); United Airlines (NYSE: UAL) e WestJet.

AirPlus International emite a Conta Corporativa com a UATP para a Lufthansa German Airlines.

SOBRE O EBANX

O EBANX é uma fintech líder global, com DNA latino-americano. Possui operações no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Equador e Bolívia, e escritórios no Brasil, México, Uruguai, Estados Unidos e Reino Unido. Foi fundado em 2012 para preencher um gap de acesso entre latino-americanos e sites internacionais, oferecendo uma solução de pagamento de ponta a ponta em todo o fluxo de transações de comércio eletrônico cross-border, fornecendo mais de 100 opções de pagamento local da América Latina para merchants globais ansiosos por expandir em toda a região. A empresa já ajudou mais de 50 milhões de latino-americanos a acessar serviços e produtos globais, e mais de 1.000 sites a expandir para a América Latina. AliExpress, Pipedrive, Airbnb e Spotify (esses dois em parceria com a Worldline) são algumas das empresas que usam as soluções EBANX. Para mais informações, visite https://business.ebanx.com/en/press-room.

