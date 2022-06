O UFC® retorna a Singapura com um evento numerado pela primeira vez no sudeste asiático, o UFC® 275: TEIXEIRA x PROCHAZKA, no dia 11 de junho, com suas duas primeiras disputas de título realizadas na região. Esse evento histórico será o quarto do UFC em Singapura com o apoio do Conselho de Turismo de Singapura (STB).

Cinturão peso meio-pesado do UFC

Na competitiva divisão peso meio-pesado, o campeão Glover Teixeira defenderá pela primeira vez o título que conquistou no UFC 267 após finalizar no segundo round Jan Blachowicz. Do outro lado do octógono estará Jiri Prochazka, lutando pelo título pela primeira vez, que conquistou a oportunidade com dois nocautes consecutivos contra Volkan Oezdemir – na sua estreia no UFC – e mais tarde contra Dominick Reyes.

Cinturão peso-mosca feminino do UFC

A campeã peso-mosca feminino e melhor lutadora peso por peso do UFC, Valentina Shevchenko defenderá pela sétima vez o título e buscará ampliar sua sequência vitoriosa para oito triunfos. Ex-participante do Dana White’s Contender Series e No. 4 do ranking, Taila Santos luta pela primeira vez pelo título após uma brilhante sequência de quatro vitórias.

Revanche da luta do ano de 2020

A primeira campeã chinesa do UFC e atual No. 2 do peso-palha feminino, Zhang Weili, enfrenta mais uma vez a também ex-campeã da divisão, Joanna Jedrzejczyk. Esta luta é a muito esperada revanche da luta de 2020 entre as duas que se tornou um clássico da divisão e foi eleita a Luta do Ano de 2020.

Outras lutas do evento incluem:

• Peso-mosca: Rogerio Bontorin x Manel Kape

• Peso meio-médio: Jack Della Maddalena x Ramazan Emeev

• Peso-pena: Seungwoo Choi x Josh Culibao

• Peso-médio: Brendan Allen x Jacob Malkoun

• Peso-leve: Maheshate x Steve García

• Peso meio-médio: Andre Fialho x Jake Matthews

• Peso-galo: Kyung Ho Kang x Batgerel Danaa

• Peso-palha feminino: Liang Na x Silvana Gómez Juárez

• Peso-pena feminino: Ramona Pascual x Joselyne Edwards



Uma emocionante Semana de Luta repleta de ação antecede o evento, incluindo o ROAD TO UFC, a oportunidade mais significativa para os melhores lutadores de artes marciais mistas da Ásia chegarem ao UFC. ROAD TO UFC é um torneio inovador no qual 32 lutadores competirão em quatro divisões masculinas. Cada um dos quatro ganhadores de suas respectivas divisões receberão um contrato com o UFC. A primeira fase do ROAD TO UFC acontece durante dois dias da Semana de Luta do UFC 275 noSingapore Indoor Stadium. As finais e semifinais do torneio estão programadas para mais adiante neste ano.

Agenda da semana de luta do UFC 275

Todas as datas de Singapura

• 9 de junho: ROAD TO UFC, episódios 1 e 2

• 10 de junho: ROAD TO UFC, episódios 3 e 4

• 10 de junho: UFC 275 Pesagem Oficial

• 12 de junho: UFC® 275: TEXEIRA x PROCHAZKA



Para informação atualizada sobre o UFC® 275: TEXEIRA x PROCHAZKA, visite UFC.com. Ingressos estão disponíveis em Ticketmaster.sg. Consulte a programação local para horários de transmissão.

