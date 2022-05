UL abre seu primeiro laboratório no México, capacitando o setor de manufatura da região

O laboratório oferece aos fabricantes do México serviços de testes e certificação voltados para os setores automotivo, de eletrônicos, materiais de desenvolvimento específico, varejo e tecnologia.

QUERÉTARO, México, 20 de maio de 2022/PRNewswire/ -- A UL, líder global em ciência da segurança, abriu oficialmente um novo laboratório em Querétaro, no México. A instalação, 221 quilômetros a noroeste da Cidade do México, é um dos primeiros laboratórios de testes multinacionais do país . O laboratório testará a segurança e o desempenho de produtos para o mercado mexicano, bem como para exportação para os Estados Unidos, Canadá e países de toda a América Latina.

"Hoje é um novo dia empolgante em nosso relacionamento de três décadas com o México uma vez que abrimos o mais novo laboratório de última geração da UL em Querétaro", disse Jennifer Scanlon , presidente e CEO da UL Inc . "Dentro de nossa missão de trabalhar para um mundo mais seguro, a UL se dedica a usar sua experiência em testes e certificação para ajudar os fabricantes do México a crescer e prosperar, ajudando a trazer suas inovações para o mercado de forma rápida e segura."

Situado no complexo do Parque Industrial de Kaizen e próximo ao Aeroporto Internacional de Querétaro, o novo laboratório fica em um dos principais centros industriais do México. O laboratório abriga instalações de testes para materiais de desenvolvimento específico, fios e cabos, eletrodomésticos, iluminação, refrigeração e tecnologias para uso do consumidor. Com o México classificado como um dos principais exportadores mundiais do setor automotivo, os especialistas da UL utilizarão equipamentos personalizados de ponta para oferecer testes de materiais automotivos.

O laboratório oferece testes locais para a UL Mark nos EUA e no Canadá. Após a aprovação para o credenciamento, ele também oferecerá a marcação Normas Oficiales Mexicanas (NOM) no México e serviços de testes na América Latina.

"A adição de recursos de teste no México fortalecerá nossa capacidade de ajudar os clientes a exportar produtos para os Estados Unidos, Canadá e outros países da América Latina, atendendo, ao mesmo tempo, às necessidades de testes e certificação de segurança e desempenho no México", disse Weifang Zhou, vice-presidente executivo e presidente de testes, inspeção e certificação da UL. "A presença da UL no México significa que os fabricantes locais têm um parceiro global para ajudá-los a passar pelas complexidades do cenário regulatório em todas as Américas."

Além de Scanlon e Zhou, a grande inauguração incluiu uma cerimônia com Héctor Guerrero Herrera, subsecretário da indústria e comércio do Gabinete do Secretário da Economia do México; Steve Conlon, conselheiro de ciência e tecnologia da Embaixada dos EUA no México; Rodolfo Flores, diretor regional da UL na América Latina; e Todd Denison, vice-presidente sênior de regiões globais da UL. O evento também contou com uma visita especial de inauguração de Mauricio Kuri, governador do Estado de Querétaro.

A abertura do novo laboratório está fundamentada nas três décadas da UL no México. A UL conta com um escritório bem estabelecido de engenharia e atendimento ao cliente na Cidade do México e com uma equipe de engenharia em Querétaro. O laboratório estabelece o compromisso da UL com o México e todo o mercado da América Latina.

"O laboratório da UL em Querétaro demonstra nosso compromisso de oferecer serviços de alto desempenho aos fabricantes do México a partir de uma única fonte e em um local para testes e inspeção," disse Flores. "Também demonstra nosso compromisso de capacitar os fabricantes com ciclos de desenvolvimento mais curtos, um tempo mais rápido de lançamento no mercado e a capacidade de serem mais competitivos no mercado global."

A UL atua em mais de 140 locais em mais de 40 países da América do Norte, Europa, América Latina, Ásia-Pacífico e África, com mais de 14 mil cientistas, engenheiros, solucionadores de problemas e inovadores que fazem parceria com clientes para revelar seu potencial, capacitando-os a demonstrar segurança, aprimorar a sustentabilidade e fortalecer a segurança. A UL trabalha com 60% das empresas Global 500 e Fortune 500, as maiores empresas do mundo e cujos padrões de qualidade são frequentemente referência para outras empresas. Além da presença da UL no México, as operações latino-americanas da empresa incluem instalações na Argentina, Brasil e Colômbia.

Saiba mais sobre a UL na América Latina.

Sobre a UL

A UL é a líder global em ciência da segurança. Oferecemos testes, inspeção e certificação (TIC), serviços de treinamento e consultoria, soluções de gestão de riscos e dados de negócios essenciais para ajudar nossos clientes, presentes em mais de 100 países, a atingir suas metas de segurança, proteção e sustentabilidade. Acreditamos que nosso amplo conhecimento e inteligência de produtos em todas as cadeias de suprimentos nos torna o parceiro preferido para clientes com desafios complexos. Saiba mais em UL.com.

Contatos para a imprensa:

Steven Brewster

UL

[email protected]

+1.847.664.8425

Jaime Roa

Sherlock comunicações

[email protected]

+52 55 17957802

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822149/UL_LAB.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

FONTE UL