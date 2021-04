O prazo para que os jornalistas e meios de comunicação se acreditem para cobrir tanto de maneira presencial como virtual a XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organizará no próximo 21 de abril entra na reta final. Assim, no 12 de abril encerar-se-á o período para tramitar esta inscrição.

Os jornalistas e outros profissionais dos meios de comunicação que desejarem acreditar-se para realizar uma cobertura presencial da Cimeira Ibero-Americana deslocando-se à Andorra deveram fazê-lo através deste link, e com especial ênfase à documentação necessária para aceder a Andorra, assim como aos requisitos sanitários relacionados com a COVID-19.

As pessoas que viajarem para o evento em veículo particular deverão credenciar por meio deste link.

Os jornalistas ou meios que, pelo contrário, desejarem realizar a cobertura da XXVII Cimeira Ibero-Americana de forma virtual, devem registar-se aqui.

Os profissionais acreditados (em qualquer das duas modalidades) irá dispor de conteúdos úteis para a cobertura jornalista, terão acesso às retransmissões e recursos multimédia, receberam alertas pelo WhatsApp de todos os eventos incluídos ou não na agenda e poderão formular perguntas nas conferências de imprensa.

É preciso enfatizar que, além de tramitar esta inscrição, os profissionais devem cumprir uma série de requisitos sanitários como apresentar, na hora de levantar a acreditação presencial, uma prova PCR negativa realizada com uma antecedência máxima de 48 horas antes (será aceito com até 72 horas de antecedência se a impossibilidade de fazê-lo no prazo estabelecido puder ser justificada).

Ainda, será obrigatório o uso da máscara regulatória em todos os momentos. Estas e outras recomendações sanitárias e informação de interesse para os profissionais que tenham que efetuar a cobertura mediática deste encontro estarão disponíveis na nota logística que começarão a receber todos aqueles que já tenham tramitado a acreditação.

Com a divisa “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavirus” a XXVII Cimeira Ibero-Americana será a primeira ocasião na qual os 22 Chefes de Estado e de Governo da região reunir-se-ão desde que começou a pandemia da COVID-19 com a finalidade de articular soluções concretas para a recuperação nos âmbitos económico, social e meio ambiental.

O encontro de Chefes de Estado e de Governo será precedido pela IV Reunião de Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação, nos dias 13 e 14 de abril, e para a II Reunião de Ministros de Negócios Exteriores, no dia 15 de abril.

Nos dias 19 e 20 de abril celebrar-se-á o XIII Encontro Empresarial Ibero-Americana, evento que consta dentro do programa da XXVII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que contará com a participação de centenas de empresários da região e centrar-se-á na inovação para uma recuperação inclusiva e sustentável da crise causada pela COVID-19. As acreditações para este evento devem ser gerenciadas através deste link.

Os profissionais que cobrirem presencialmente a Cimeira deveram cumprir uma série de medidas sanitárias.

MAIS INFORMAÇÃO:

Serviços de comunicação e imprensa da XXVII Cimeira Ibero-Americana – Andorra 2020

Fundação Cimeira Ibero-Americana

prensa@ciba2020.ad

(+376) 691600 / (+376) 821600

www.cumbreiberoamericana2020.ad

#Andorra2020

#AcaminhodaCimeira