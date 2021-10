Últimos dias para as inscrições para os Premios Verdes - Miami 2022

GUAYAQUIL

Equador

, 22 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- As inscrições gratuitas para O MAIOR EVENTO DE SUSTENTABILIDADE DA AMÉRICA LATINA permanecerão abertas até 1º de novembro de 2021, em seu portal da internet www.premiosverdes.org . A organização anunciou oficialmente que receberá projetos da América Latina e dos Estados Unidos que estejam alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Miami

Francis Suarez

A nona edição foi lançada em 1º de outubro, quando informou que sua sede em 2022 seráe que conta com o apoio do prefeito, que garantiu que

Para quem ainda não conhece, os Premios Verdes são uma organização sem fins lucrativos que, em associação com a Organização da Nações Unidas, World Wildlife Fund e PWC , por oito anos consecutivos, conseguiu impulsionar o desenvolvimento de mais de 15 mil projetos, gerou mais de 4.000 novas vagas de trabalho, produziu mais de 20.688 horas de treinamento com especialistas do mundo todo, construiu a rede de difusão socioambiental mais forte da região, com mais de 42 milhões de seguidores, conseguiu que 70% dos participantes incrementassem suas vendas local e internacionalmente, premiou os projetos mais emblemáticos, obteve fundos de investimentos para os projetos e, acima de tudo, criou uma rede inestimável de pessoas que trabalham permanentemente para fazer do nosso planeta um lugar melhor.

Não espere mais, junte-se à família dos Premios Verdes e inscreva o seu projeto em www.premiosverdes.org. Restam poucos dias, milhares de benefícios totalmente gratuitos esperam por você e por sua equipe.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667309/PremiosVerdes.jpg

FONTE Inscripciones Premios Verdes 2021