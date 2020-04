Uma razão para celebrar a culinária local: una-se a nós no Dia Mundial do Turismo Gastronômico no dia 18 de abril

LONDRES, 8 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje a Associação Mundial do Turismo Gastronômico (World Food Travel Association - WFTA) convidou os turistas amantes da boa comida, assim como os setores globais do turismo e da hospitalidade a unir-se e comemorar juntos o Dia Mundial do Turismo Gastronômico no dia 18 de abril.

O Dia Mundial do Turismo Gastronômico comemora o motivo para viajar e vivenciar as culturas culinárias do mundo. O dia foi lançado em 2019 e destina-se a conscientizar tanto os consumidores como o setor, além de apoiar a missão de nossa associação: preservar e promover as culturas culinárias através da hospitalidade e do turismo. A comemoração está aberta aos consumidores e ao setor e realiza-se anualmente no dia 18 de abril.

Neste ano estamos solicitando aos nossos simpatizantes para apresentar suas experiências de comidas e bebidas locais favoritas para que os que visitam a área também possam desfrutar. Para participar siga os 3 passos simples seguintes:

Marque o dia 18 de abril em seu calendário para que você não esqueça! No dia 18 de abril, poste fotos, vídeos e histórias de uma experiência agradável de comidas ou bebidas que tenha vivenciado durante uma viagem. Use a hashtag #WorldFoodTravelDay e marque-nos (tag) @worldfoodtravelassn no Instagram, e @WorldFoodTravel no Twitter ou Facebook para que possamos curtir e compartilhar suas postagens.

Para mais informações sobre o Dia Mundial do Turismo Gastronômico acesse

SOBRE A WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

A WFTA é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2001 por Erik Wolf, seu atual diretor executivo. É reconhecida como a principal autoridade do mundo em turismo de gastronomia/ culinária/comidas. A missão da WFTA é a preservação e a promoção das culturas culinárias através da hospitalidade e do turismo. A organização atende anualmente a 200.000 profissionais em mais de 150 países. Para mais informações acesse www.WorldFoodTravel.org.

Contato para a mídia: Erik Wolf (+44) 7827 582 554 help@worldfoodtravel.org

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/654605/World_Food_Travel_Association_Logo.jpg

FONTE World Food Travel Association