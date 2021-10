Nos negócios, a disrupção digital levou os robôs a trabalharem lado a lado com os humanos, fabricando carros, interagindo em bate-papos ou projetando dispositivos eletrônicos. De acordo com o relatório da Deloitte "Crunch time V. Finance 2025", em um contexto econômico no qual a automação e o impacto das novas tecnologias prevalecem, a capacidade de se antecipar, de detectar os vieses psicológicos e de planejar estratégias de curto e longo prazo serão fundamentais para o desenvolvimento dos profissionais de finanças.

A Universidade de Chicago, uma das instituições norte-americanas mais prestigiadas do mundo e berço de 93 ganhadores do Prêmio Nobel, adaptou suas ofertas acadêmicas à realidade atual para enfrentar os novos desafios de trabalho da era digital. Em um ambiente econômico incerto e complexo, a formação é indispensável. Essa é uma necessidade reconhecida por organizações como o Fórum Econômico Mundial em seu relatório sobre o futuro do trabalho. Por isso, a Universidade de Chicago está lançando dois importantes programas em português para universo financeiro conduzidos pelos professores da instituição: Psicologia financeira e Estratégia financeira corporativa.

Psicologia financeira. Neste curso, os participantes estudarão a influência da psicologia no comportamento dos investidores e analistas financeiros, assim como seu impacto nos resultados. Após o programa de oito semanas, os participantes — gerentes, empresários ou líderes em ascensão — serão capazes de entender a psicologia por trás das decisões financeiras, neutralizar os vieses relevantes, potencializar as decisões financeiras, explicar a teoria da escolha do consumidor e diferenciar modelos mentais relacionados às finanças comportamentais.

Estratégia Financeira Corporativa. Diante da intensa concorrência no mercado, as empresas que prosperam sabem que estratégias pontuais são de pouca utilidade. Sendo assim, a Universidade de Chicago desenvolveu este programa para proporcionar aos profissionais do âmbito empresarial um entendimento de contabilidade e finanças corporativas.

Se você se interessa pelo setor financeiro, ainda há tempo para fazer os cursos on-line da Universidade de Chicago e possuir uma formação pela instituição de maior prestígio no setor financeiro nos Estados Unidos. A Universidade de Chicago está entre as 6 melhores universidades do mundo e já formou mais de 200 mil estudantes. Não perca essa oportunidade e descubra estes cursos criados de acordo com as necessidades específicas dos profissionais de hoje. Com ambientes de trabalho cada vez mais digitais e complexos, compreender a psicologia e o desenvolvimento de estratégias faz toda a diferença.

E-mail: admissions@online.professional.uchicago.edu

Telefone US: +1.773.243.4272

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.