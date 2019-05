Uso de estévia em alimentos e bebidas acelerou significativamente em 2018

Número de produtos lançados com estévia aumentou mais de 31% no ano passado vs 2017

CHICAGO, May 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PureCircle (LSE: PURE), fabricante líder mundial e inovadora dos adoçantes estévia, informou que o uso de adoçantes de folha de estévia em alimentos e bebidas aumentou substancialmente no ano passado.



Em 2018, o número de novos produtos que usaram estévia aumentou mais de 31%. Isso se compara a um aumento de mais de 11% em 2017. Isso significa que a taxa de crescimento no ano passado quase que triplicou. Separadamente, o aumento do uso de estévia no ano passado foi de mais de 36% nas bebidas e mais de 27% nos alimentos. Esses dados, e todos os dados contidos neste documento, são do Mintel Group Ltd, que se descreve como agência de inteligência de mercado líder mundial*.

Os dados de 2018 continuam a mostrar a crescente adoção de estévia como ingrediente importante para as empresas de bebidas e alimentos. Em um determinado número de categorias, onde adoçantes de alta intensidade são utilizados, estévia agora é líder. Estas categorias são: bebidas à base de plantas (alternativas de produtos lácteos); sorvete e iogurte congelado; chá gelado pronto para beber; e molhos e vinagres. A estévia também tem uma incidência elevada de utilização em: refrigerantes, suplementos nutricionais e outras bebidas.

Consistente com o crescimento da utilização de estévia em lançamentos de produtos, o aumento em relação a outros adoçantes sem calorias também foi dramático. Em 2011, estévia era usada em 10% de todos os produtos alimentares e de bebidas lançados com adoçantes de alta intensidade, ao passo que o aspartame era usado em 36%. Em 2018, o uso de estévia quase que triplicou para 29% em relação ao aspartame que caiu para apenas 20%. Com estévia, as empresas de alimentos e bebidas têm acesso a um adoçante non-GMO, sem calorias, a base de uma planta que oferece o sabor.

Algumas das principais empresas que lançaram bebidas e alimentos com adoçante de folha de estévia no ano passado são (em ordem alfabética): Calbee Foods, The Coca-Cola Co, Groupe Danone, Nestle, PepsiCo e Unilever. Devido em grande parte à sua pesquisa, desenvolvimento e inovação, a PureCircle oferece para empresas de bebidas e alimentos um adoçante à base de planta sem calorias de excelente sabor, por um preço competitivo ao do açúcar.

Bebidas e alimentos com estévia estão sendo lançadas em todas as regiões do mundo. As duas principais regiões no ano passado foram Ásia/Pacífico (42%) e Europa (21%), seguidas pela América Latina, América do Norte e Oriente Médio/África.

Não muito tempo atrás, a estévia era vista como um adoçante sem calorias e de ingrediente único à base de plantas que funcionava bem em algumas aplicações de bebidas e alimentos. Atualmente, oferecemos uma ampla variedade de adoçantes de folha de estévia da próxima geração, inclusive o Reb M, com um sabor excelente e que funciona bem em vários tipos de categorias. Esses adoçantes ajudam as empresas de bebidas e alimentos a aumentar suas ofertas de produtos de baixa e sem calorias sem sacrificar o sabor.

A PureCircle aumentou substancialmente a produção dos nossos adoçantes estévia da próxima geração – tal como o Reb M — que tem o sabor mais adocicado e é amplamente procurado pelas empresas de bebidas e alimentos. A PureCircle fornece adoçantes de estévia por um custo e escala para atender à crescente demanda pelos seus ingredientes de folha de estévia de excelente sabor.

*Os dados deste comunicado refletem o lançamento de novos produtos entre janeiro e dezembro de 2018 e foram extraídos do Banco de Dados de Novos Produtos Globais da Mintel de março de 2018.

**Os ingredientes analisados dos adoçantes de alta intensidade são: Acesulfame-K, sucralose, aspartame e estévia

Sobre a PureCircle

A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.

A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.

A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.

Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.

Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 130 patentes aprovadas e 250 pendentes relacionadas à estévia.

A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.

Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.

As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.

Para mais informação, visite: www.purecircle.com

Sobre a estévia

Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.

Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.

O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.

A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.

As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.

Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.

Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/