BOGOTÁ, Colômbia, 3 de setembro de 2019

BOGOTÁ, Colômbia, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Valid, principal provedora de soluções de tecnologia para comunicações móveis, identificação, dados e pagamentos, e a Antelop Solutions, parceira digital de bancos certificada pela Mastercard MDES e Visa VTS, anunciam a extensão de sua parceria, em um esforço para desenvolver ainda mais a transformação digital das instituições financeiras na América Latina.

O portfólio abrangente de serviços financeiros digitais permite aos clientes dos bancos realizar transações par-a-par, sem contato/NFC e de pagamento on-line usando seus telefones celulares ou outros canais interativos, após serem registrados digitalmente com o uso de autenticação biométrica. Essas soluções de pagamento digital possibilitam uma experiência do usuário sem atritos, ao mesmo tempo que mantêm a segurança do cliente.

"Com nossos serviços e tecnologias de capacitação bancária, estamos focados na transformação digital dos bancos e outras instituições financeiras. Assumimos o compromisso de lhes dar tranquilidade, ao fornecer acesso fácil a todas as ferramentas tecnológicas que precisam, para atender melhor às necessidades de seus próprios clientes", disse o diretor de soluções e inovação da VALID, Edwin Home. "A Antelop Solutions incorpora o mesmo compromisso com a tecnologia e essa é a razão porque essa parceria é uma honra tão grande para nós".

O Centro de Serviços Seguros da Valid fornece soluções envolventes e flexíveis, que capacitam instituições financeiras para atender as demandas abrangentes dos clientes, por utilizar tecnologias de vanguarda de maneira segura. Através dessa parceria com a Antelop Solutions, os clientes terão acesso a soluções tudo-em-um, com onboarding móvel, autenticação segura ótima e a melhor plataforma de pagamentos digitais de sua classe.

"A combinação única da liderança da Valid em soluções seguras na América Latina com as soluções da Antelop certificadas pela Visa VTS e Mastercard MDES, é a fundação de nossa parceria bem-sucedida", disse o diretor de compliance da Antelop Solutions, Timothée Gruner. "Digitalização instantânea de cartões em dispositivos móveis, "tokenização" de esquemas, onboarding remoto, biometria e mega-aplicativos estão transformando o serviço bancário. A Valid compartilha nosso DNA único, baseado em constante inovação e confiança, o que torna ideal essa aliança".

Para obter mais informações sobre as soluções de pagamento da Valid, visite https://valid.com/what-we-do/payment-solutions/valid-secure-services-hub/.

A Valid (B³: VLID3 - ON) fornece soluções que habilitam o lado seguro da inovação há mais de 60 anos. A Valid conecta o espaço entre o mundo físico e o digital, ao fornecer soluções personalizadas que aceleram a integração de seus clientes de tecnologias emergentes, incluindo dados, pagamentos, identificação, comunicações móveis, IoT, rastrear e seguir (Track &Trace), certificação digital e Agritech. A Valid tem mais de 6.000 empregados, em 17 países, gerando receitas de $ 474 milhões em 2018. Hoje, a Valid é a maior emissora de documentos de identificação no Brasil, a quinta maior produtora de cartões SIM do mundo e está entre as maiores fabricantes do mundo de cartões bancários. Para saber mais, visite www.valid.com.

Sobre a Antelop

Fundada em 2014, a Antelop é a parceira digital de bancos, certificada pela Visa, Mastercard e CB, resolvendo seus problemas de digitalização. Nós digitalizamos cartões e levamos "a experiência de operações bancárias modernizadas" aos bancos.

A Antelop está entre as duas melhores empresas do mundo a serem certificadas e conectadas para o Visa VTS (Visa Token Service) e Mastercard MDES (Mastercard Digital Enablement Service); também está conectada para a "tokenização" de CB STET para:

Carteira (wallet) de emissor NFC ou Bank Pay (Token Requestor TSP); eCentro Emissor de TSP (Issuer TSP Hub, ativo com pagamentos de OEM como Apple, Google e Samsung Pay).A empresa também oferece dentro da mesma biometria SDK 3DS segura autenticação forte para e-commerce (para Android e IOS).

A segurança é nosso ativo essencial: nossas soluções continuam sendo uma das poucas com as mais altas certificações de segurança no mercado.

Nossas soluções pioneiras de SaaS certificadas com o padrão PCI DSS foram lançadas com uma visão de acelerar o tempo de colocação no mercado a bancos que querem oferecer soluções de operações bancárias digitais a seus clientes.

A Antelop é uma parceira digital de confiança de redes de cartão (parceira da Visa Ready Technology, parceira da Mastercard MDES Engage e da CB), com certificações de múltiplos esquemas únicos e implementações ao vivo, desde bancos de T1 a menores emissores, em diversas localizações geográficas. Para saber mais, visite www.antelop-solutions.com.

