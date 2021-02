VALOREO, a holding de comércio eletrônico de última geração da América Latina do século XXI, capta US$ 50 milhões de investidores líderes a nível mundial em uma das maiores rodadas de investimento Seed da história da América Latina

CIDADE DO MÉXICO, 18 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ --

) está construindo a holding de consumo de última geração da América Latina com foco na aquisição, operação e expansão de negócios de comércio eletrônico em toda a região. Com sede no México, a VALOREO consolida empresas com marcas de destaque que vendem produtos líderes em sua categoria via comércio eletrônico, bem como desenvolve suas próprias marcas internamente.

Com a missão de oferecer melhores produtos a preços mais acessíveis aos consumidores latino-americanos, a VALOREO é pioneira na América Latina e já intensificou suas operações. Deste modo, os vendedores de comércio eletrônico têm agora a possibilidade de comercializar seus negócios e ver suas marcas alcançarem novos patamares por meio das operações consolidadas da VALOREO, sua infraestrutura sofisticada e a ampla experiência de sua equipe em investimentos, comércio eletrônico, administração de marca, operações e gestão de cadeia de suprimentos.

Durante a última década, as plataformas de comércio eletrônico, como o Mercado Livre e a Amazon, criaram um ecossistema único que permite a uma nova geração de empreendedores latino-americanos criar marcas de comércio eletrônico únicas a partir do zero. No entanto, muitos desses empreendedores carecem atualmente dos recursos necessários para alcançar o próximo nível de crescimento de suas marcas, bem como de acesso à liquidez para lançar novos empreendimentos. O objetivo da VALOREO é resolver esse problema e levar a experiência do comércio eletrônico latino-americano para o próximo nível.

Stefan Florea, cofundador e Co-CEO da VALOREO: "Buscamos estabelecer parcerias com o Mercado Livre, a Amazon e outras plataformas regionais de comércio eletrônico, já que sem essas plataformas, esta oportunidade não existiria. Elas criaram oportunidades únicas para que os empreendedores pudessem concretizar seus sonhos e criar negócios do zero. A profissionalização desses negócios e o desenvolvimento de marcas realmente excepcionais criará uma situação em que todos ganham (uma situação ganha-ganha-ganha), tanto os vendedores, como as plataformas de comércio eletrônico, e em especial, o consumidor final. Nossa admiração por marcas de sucesso, desenvolvimento de produtos e os empreendedores que estão por trás delas será determinante para nosso crescimento em um mercado que nos apaixona profundamente."

Atualmente, o mercado latino-americano de comércio eletrônico se encontra em um ponto de inflexão de crescimento exponencial, sendo o mercado de comércio eletrônico de crescimento mais rápido do mundo em 2020, com um crescimento anual de 37% (eMarketer, 2020). Além do rápido crescimento, o mercado é muito mais fragmentado em comparação com outras regiões, como os EUA, devido à diversidade de plataformas presentes em toda a América Latina, o que oferece uma oportunidade única para facilitar a consolidação do espaço do vendedor e oferecer um maior valor aos clientes finais.

A equipe fundadora, constituída por Martin Florea (ex-Hellman &Friedman), Stefan Florea (ex-Hg), Alexander Grüll (ex-Blackstone), Cedrik Hoffmann (empreendedor em série de mercados emergentes) e Miguel Oehling (ex-Rocket Internet) se conhece há muitos anos e combina uma ampla experiência em investimentos, comércio eletrônico, operações, gestão de cadeia de suprimentos e criação de empresas, assim como uma enorme paixão pela América Latina e pelo espírito empreendedor da região. Após ver em primeira mão os desafios de expandir pequenas empresas, seu propósito é claro: apoiar os empreendedores latino-americanos de comércio eletrônico, oferecendo-lhes liquidez e fazendo com que suas marcas alcancem a próxima fase de crescimento.

Na hora de selecionar seus colaboradores e investidores, os fundadores da VALOREO estavam à procura de uma experiência diferenciada em comércio eletrônico, um profundo conhecimento local do ecossistema latino-americano e uma grande experiência no financiamento de empresas de alto crescimento. Todos os seus investidores demonstram um claro compromisso de apoiar a VALOREO a longo prazo, bem como a disposição e a capacidade de expandir de forma agressiva junto com a empresa. Isto levou a uma das maiores rodadas de investimento Seed da América Latina, coliderada por investidores internacionais e regionais de destaque, como Upper90, FJ Labs, Angel Ventures e Presight Capital, assim como outros fundos líderes de mercados emergentes, e com a participação de uma longa lista de investidores anjo conceituados, entre eles David Geisen (diretor do Mercado Libre, México), Ricardo Weder (fundador da Jüsto), Florian Hagenbuch e Mate Pencz (fundadores da Loft), Alfred Chuang (fundador da BEA Systems), Eduardo Goes (investidor e empreendedor tecnológico em série), Ralf Wenzel (investidor e empreendedor tecnológico em série) e outros.

Sobre a VALOREO

A VALOREO é a nova holding de comércio eletrônico de última geração da América Latina. Fundada em 2020 por Martin e Stefan Florea, Alexander Grüll, Cedrik Hoffmann e Miguel Oehling, a equipe combina experiência em fundos de private equity, bancos de investimento, comércio eletrônico e gestão de cadeia de suprimentos. A empresa obteve capital de algumas das principais empresas de investimento do mundo, entre elas Upper90, FJ Labs, Angel Ventures e Presight Capital, assim como de proeminentes investidores anjos.

Contato:

Miguel Oehling

Relações Públicas e Comunicações

press@valoreo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438958/VALOREO__FOTO_EQUIPO_FINAL.jpg

FONTE VALOREO