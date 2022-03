Vamos, em conjunto, tomar medidas reais em prol da obesidade

A ISA apoia orgulhosamente o Dia Mundial da Obesidade 2022

BRUSELAS, Belgium, March 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que vivem atualmente com obesidade, é mais importante do que nunca apoiar o Dia Mundial da Obesidade e apelar a todos para agirem agora. Ao juntar forças com organizações relacionadas com a saúde e a obesidade em todo o mundo, a Associação Internacional de Adoçantes (ISA) orgulha-se de renovar o seu apoio a este dia-chave de sensibilização.



A obesidade continua a ser um problema global, e afeta-nos a todos1:

800 milhões de pessoas estão a viver com obesidade e mais milhões estão ainda em risco;

estão a viver com obesidade e mais milhões estão ainda em risco; A obesidade infantil é também um grande desafio para a saúde pública e espera-se que aumente mais 60% durante a próxima década, atingindo 250 milhões de crianças até 2030;

é também um grande desafio para a saúde pública e espera-se que aumente mais 60% durante a próxima década, atingindo 250 milhões de crianças até 2030; A obesidade é o ímpeto para muitas doenças, incluindo diabetes tipo 2 , doenças cardiovasculares, e determinados cancros;

, doenças cardiovasculares, e determinados cancros; Importa igualmente referir que, no contexto da pandemia que o mundo tem enfrentado nos últimos dois anos, as pessoas que vivem com obesidade têm o dobro da probabilidade de serem hospitalizadas se testarem positivo para a COVID-19.

Anne-Sophie Joly, Presidente da CNAO2, a associação francesa de pessoas que vivem com obesidade, salienta que: “Embora a obesidade afete uma grande parte da população mundial, ainda hoje é largamente desconhecida. Os doentes que vivem com obesidade precisam do apoio de todos para aspirar a um futuro melhor: melhor prevenção, informação e educação para todos em torno da obesidade.”

Atualmente, sabemos que as causas profundas da obesidade são complexas e multifatoriais, e como consequência, as soluções não são fáceis de determinar. De qualquer modo, ainda que nenhum ato isolado possa resolver a crise da obesidade, a criação de um ambiente alimentar mais saudável constituí um passo em frente.

Juntos, podemos fazer a diferença na gestão da obesidade

Com efeito, em linha com o tema do Dia Mundial da Obesidade deste ano, “Toda a gente precisa agir” agora, e em conjunto, para espalhar a palavra sobre a prevenção e gestão da obesidade. É por isso que para a campanha deste ano, a ISA tem a honra de se associar a organizações de renome em matéria de saúde e obesidade no desenvolvimento da sua campanha digital, que incluem: CNAO e ADEXO3, respetivamente as associações francesas e portuguesas de pessoas que vivem com obesidade, bem como a Sociedade Médica Helénica para a Obesidade (HMAO). A nossa campanha recebeu também o valioso apoio da Associação Brasileira de Diabetes4 (ANAD), da Associação Nacional Brasileira de Educadores em Diabetes (ANBED), da Federação Colombiana de Diabetologia5 (FDC), e da Federação Brasileira de Associações e Entidades de Diabetes (FENAD).

Tendo tudo isto em mente, a ISA orgulha-se de lançar a sua campanha para o Dia Mundial da Obesidade de 2022, que inclui:

Um vídeo animado e inspirador que visa ajudar a sensibilizar para os factos da obesidade e para a importância de oferecer e receber o apoio adequado, bem como para o papel dos adoçantes sem ou de baixas calorias num ambiente alimentar mais saudável. Veja o nosso vídeo abaixo ou clique aqui .

para os factos da obesidade e para a importância de oferecer e receber o apoio adequado, bem como para o papel dos adoçantes sem ou de baixas calorias num ambiente alimentar mais saudável. Entrevistas exclusivas com os nossos parceiros que nos dizem mais sobre a importância do Dia Mundial da Obesidade e para a necessidade de se assegurar uma melhor prevenção, cuidados e apoio a todos. Estas entrevistas esclarecedoras estão disponíveis, como a seguir indicado : Entrevista com Anne-Sophie Joly (Presidente, CNAO) Entrevista com Carlos Oliveira (Presidente, ADEXO) Entrevista com Prof. Alexandros Kokkinos (Vice-Presidente, Sociedade Médica Helénica para a Obesidade)

Receitas doces e saudáveis: Os adoçantes sem ou de baixas calorias são ingredientes alimentares com sabor doce e são utilizados no lugar de açúcares em bebidas, alimentos e receitas em casa. Podem ajudar-nos a adaptar as receitas tradicionais enquanto ainda desfrutamos de refeições saudáveis de grande sabor, com baixo ou sem açúcar e poucas calorias. Inspire-se já com as receitas doces e saudáveis da ISA com adoçantes sem ou de baixas calorias, disponíveis de seguida: Papa com mistura de sementes e tahini Sobremesa ( fool ) de morango Panqueca de farelo de aveia com frutos vermelhos



Os adoçantes sem ou de baixas calorias são ingredientes alimentares com sabor doce e são utilizados no lugar de açúcares em bebidas, alimentos e receitas em casa. Podem ajudar-nos a adaptar as receitas tradicionais enquanto ainda desfrutamos de refeições saudáveis de grande sabor, com baixo ou sem açúcar e poucas calorias. Inspire-se já com

Todos, em todo o mundo, e com qualquer tipo de corpo, devem ter acesso e poder fruir de alimentos e refeições saudáveis, seguros e de bom gosto para desfrutarem de uma vida mais longa, saudável e feliz!

Participe na conversação sobre o Dia Mundial da Obesidade 2022 ao utilizar #ISA4WOD,#WorldObesityDay and #EverybodyNeedsToAct.

Para mais informação sobre os adoçantes sem ou de baixas calorias, por favor visite http://www.sweeteners.org/ ou contate o Secretariado da ISA aqui: [email protected].

https://www.sweeteners.org/pt/vamos-em-conjunto-tomar-medidas-reais-em-prol-da-obesidade/

