Vantage lança trading de ouro sem swap por tempo limitado

SINGAPURA

30 de maio de 2022

, uma corretora internacional de múltiplos ativos, tem o prazer de anunciar que permitirá negociações de ouro sem swap para todos os clientes.

A partir de agora e até o final de julho, os trading de ouro XAUUSD não sofrerão cobrança de taxas noturna.

Este aprimoramento de recursos do produto foi desenvolvido para oferecer maior conveniência aos traders de ouro XAUUSD em busca de estratégias de trading de longo e curto prazo, em meio à atual volatilidade do mercado. Os detalhes da nova atualização podem ser encontrados aqui.

O trading de ouro sem swap está aberto a todos os traders XAUUSD, em todas as contas de trading, independentemente do tamanho do trade até 31 de julho de 2022. Também está aberto para clientes que realizam trading no aplicativo Vantage.

"Nossos clientes estão sempre no centro de nossas decisões de negócios, e esse novo aprimoramento de produto foi desenvolvido com o objetivo de beneficiar os traders de ouro que buscam opções de trading de baixo custo", disse Marc Despallieres, diretor de estratégia e trading da Vantage.

Despallieres observa que os trades sem swap não são um recurso novo, mas normalmente são limitados a titulares de contas sem swap. "À medida que o dólar continua se fortalecendo, queremos apoiar os traders que permanecem otimistas com o ouro ou buscam oportunidades de trading de curto prazo em meio à volatilidade."

"O trading de ouro sem swap complementa a oferta existente da Vantage de spread baixo, alta liquidez e trading de execução rápida, e estamos confiantes de que nossos traders poderão se beneficiar desta última atualização."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, materias primas, índices e ações.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecosistema de trading confiável e uma plataforma de trading mais rápida e simples, que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de trading.

Seja capacitado a negociar oportunidades de mercado ao fazer

trading de forma mais inteligente com a @vantage.

