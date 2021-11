Os criadores da moeda digital $VEX cumprem o cronograma prometido para enviar produtos que ajudarão os comerciantes a aceitar a moeda digital

A empresa financeira e de tecnologia Velorex, criadora da moeda digital $VEX, anunciou hoje que está a caminho de lançar seu caixa eletrônico de criptomoeda, seu software de banco digital e cartão de débito inteligente. Os caixas sem banco da Velorex são terminais auto-suficientes, unidirecionais e bidirecionais, que permitem aos varejistas trocar uma seleção personalizável de criptomoedas com qualquer moeda fiduciária. Seu software revolucionário é de código aberto e permite a troca fácil de criptomoedas e moedas fiduciárias para qualquer pessoa que use o caixa eletrônico Velorex Bankless. O software pode ser hospedado em um servidor remoto, acessível em todo o mundo e interage diretamente com trocas globais descentralizadas. Em seguida, vem a Velorex Smart Wallet, que está atualmente em desenvolvimento e o tempo esperado para o lançamento é finais de 2021, inícios de 2022. Ela terá muitos recursos exclusivos e inovadores que serão anunciados pela equipe da Velorex conforme seu progresso. A última parte desta solução de moeda digital integrada é o seu cartão de débito inteligente. Esta solução financeira segura completa o sistema oferecido pela empresa, permitindo que os usuários paguem por transações usando sua criptomoeda $VEX.

Esses três produtos se unem para oferecer uma solução integrada para comerciantes e usuários finais, permitindo uma transição suave entre criptomoedas e moedas apoiadas pelo governo. Ao unir o sistema em uma única solução habilitada para a rede, as transações financeiras são imediatas e seguras. Ninguém deve esperar para sacar ou converter sua moeda digital em dinheiro do mundo real. Tanto na sua forma física quanto na virtual, o cartão de débito inteligente oferece aos usuários uma sensação única de liberdade, eliminando a necessidade de consultar sua carteira digital para concluir transações. Além disso, qualquer pessoa pode ter um caixa eletrônico de criptomoeda Velorex e gerar receita passiva com as taxas de transação.

O COO da Velorex,Thanos Lampropoulos, está animado com o lançamento iminente do produto da empresa: "A Velorex continua a inaugurar uma nova era de caixas eletrônicos de criptomoeda com o lançamento de nosso caixa eletrônico e software criptomoeda, carteira e cartão de débito inteligente. Seguindo o calendário estabelecido em nosso recente white paper, estamos tornando mais fácil para as pessoas com pouco acesso a serviços bancários assumirem a propriedade de suas vidas financeiras. Nosso sistema descentralizado visa facilitar o controle que os bancos têm sobre as pessoas, permitindo que elas acessem seus fundos a qualquer momento", criando ferramentas justas, seguras e bem projetadas, como caixas eletrônicos, cartões de débito e carteiras inteligentes. O principal objetivo da Velorex é capacitar as comunidades em que atua, fornecendo ferramentas e serviços que funcionam como centros de desenvolvimento financeiro e social. Por design, a rede Velorex Distributed Bankless ATM Network (VDBAN) representa uma mudança de paradigma nas finanças modernas porque restaura a autonomia e o acesso aos indivíduos conectando-os ao fluxo independente de capital por meio de blockchains.

Os produtos e serviços da Velorex conectam pessoas e ajudam a restaurar as economias locais desestabilizadas pelo movimento unilateral e pela concentração de poder e capital. Seu único propósito é levar a todos os mercados do mundo uma tecnologia combinada com recursos de gerenciamento de criptomoedas anônimos e descentralizados que favoreçam as economias locais e o usuário final. Isso, é claro, é especialmente verdadeiro para os mercados em desenvolvimento e emergentes, onde a demanda é imensa, em economias que foram arruinadas pela exploração e ganância. Eles acreditam que essas novas ferramentas e serviços financeiros são necessários para nos libertar de intermediários desnecessários e das abdicações do estabelecimento financeiro.

Contacto

Nombre contacto: Thanos Lampropoulos

Email de contacto: support@velorex.net

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.