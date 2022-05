Venha comemorar quatro anos de BingX com quatro semanas de recompensas no valor de mais de 50.000 USDT

A BingX está entusiasmada em comemorar seu quarto aniversário em maio de 2022. Para tornar o evento ainda mais alegre, a BingX realizará um concurso de um mês com prêmios individuais e em grupo no valor de mais de 50.000 USDT.

SINGAPURA, 13 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Inicialmente fundada em 2018, a BingX sempre teve como objetivo tornar o trading mais fácil para todos. Nesse sentido, a equipe explorou várias opções, culminando no desenvolvimento de uma plataforma global de trading de ativos digitais, spot e derivativos que suporta centenas de criptomoedas. Como resultado, os usuários podem se beneficiar de um ecossistema seguro, confiável, aberto e centrado no usuário com elementos intuitivos de trading social. Atualmente, a BingX se tornou a plataforma líder mundial de trading social.

Com mais de 20.000 copy traders e 5.000 traders diários acumulados contando com o recurso de copy trading de última geração da BingX, a plataforma continua a ganhar impulso. A BingX é uma plataforma regulamentada e aprovada pelo governo, onde quer que a plataforma possa ser acessada, incluindo UE, EUA, Canadá e Oceania. A BingX detém as licenças operacionais necessárias em todas essas regiões, confirmando sua natureza de conformidade regulatória.

À medida que a BingX apagar quatro velinhas, a equipe realizará um concurso de quatro semanas para todos os usuários. As inscrições começam em 14 de maio de 2022 e serão encerradas em 10 de junho de 2022. O concurso terá início em 20 de maio de 2022 e será encerrado em 17 de junho de 2022. O concurso consiste nos principais ganhadores de renda e na lista de popularidade.

Todos os usuários registrados da BingX serão classificados com base na receita total da semana. Os cinco primeiros desses usuários receberão recompensas semanais com base em sua classificação. Adicionalmente, os usuários participarão automaticamente do concurso de popularidade, onde poderão coletar "curtidas" de outros usuários da BingX todos os dias. Todos os participantes podem curtir uns aos outros diariamente.

A competição de 50.000 USDT da BingX vai esquentar ao longo de três semanas, culminando com as grandes finais. As finais apresentarão os 30 melhores usuários toda semana, e os 100 jogadores mais populares competirão.

Os três grupos de 30 melhores jogadores disputarão entre si para determinar os dez maiores ganhadores de renda, que receberão recompensas de até $117,000 USDT.

Os 100 usuários mais populares se tornarão parte de uma lista de popularidade da equipe. Os jogadores podem se juntar a qualquer equipe para aumentar sua popularidade, com mais jogadores levando a equipes mais populares. As três equipes mais populares compartilharão os bônus e recompensas no valor de mais de 45 mil USDT.

Elvisco Carrington, diretor de relações públicas e comunicações da BingX, acrescentou:

"Este torneio será uma aventura, composta por muitas atividades divertidas para todos. Acreditamos que esta seja uma ótima maneira de mostrarmos aos nossos usuários o quanto os apreciamos. As competições ajudam a promover o engajamento e a interação da comunidade e isso é exatamente o que queremos."

Marquem em seus calendários e estejam prontos para participar do concurso do 4º aniversário da BingX e ganhar!

