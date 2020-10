Vexos recebe aprovação da Health Canada para o ventilador MVM

TORONTO

, 30 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Vexos Inc., uma empresa provedora de serviços de fabricação global de eletrônicos, tem o prazer de anunciar que a Health Canada aprovou o ventilador Mechanical Ventilator Milano (MVM) para utilização sob ordem provisória. Em maio, a Vexos assinou um contrato com o Governo do Canadá para a fabricação e fornecimento de 10.000 unidades de MVM como parte da mobilização nacional de combate à pandemia da Covid-19.

Agora, a Vexos começará a enviar os ventiladores MVM para o Governo do Canadá.

O ventilador MVM, desenvolvido pelo International MVM Group, e fabricado pela Vexos, é um ventilador simples e inovador, embora poderoso, projetado para lidar com as necessidades específicas do cuidado e recuperação de pacientes gravemente afetados pela COVID-19. O International MVM Group foi formado no início de 2020 para lidar com a escassez crítica de ventiladores e cresceu rapidamente abrangendo a parceira de manufatura Elemaster, médicos, engenheiros e líderes empresarias de todo o mundo, inclusive aqui no Canadá: TRIUMF, Canadian Nuclear Laboratories, SNOLAB, McDonald Institute e JMP Solutions.

CITAÇÕES:

Navdeep Bains, Ministro da ciência, tecnologia e inovação:

"Desde o surto da COVID-19, as empresas canadenses vêm contribuindo enormemente com nosso sistema de saúde. A Vexos respondeu à chamada logo no início ao se comprometer a produzir um projeto de ventilador feito no Canadá feito a partir de peças fáceis de serem encontradas que ajudarão a salvar as vidas de pacientes da COVID-19. Tenho orgulho do trabalho inovador que foi realizado pelo Dr. Art McDonald, sua equipe e pela Vexos para que pudessem fornecer importantes soluções que atendem às necessidades dos trabalhadores da linha de frente."

– Navdeep Bains, Ministro da ciência, tecnologia e inovação

Paul Jona, Presidente e CEO da Vexos:

"Desde o início da pandemia, a Vexos foi uma das primeiras empresas de manufatura a oferecer seu conhecimento na gestão de cadeias de suprimento global e manufatura com instalações de última geração em Markham para apoiar a construção e distribuição do Ventilador MVM. Temos muito orgulho da colaboração que temos com um grupo diverso de inovadores internacionais, com o governo canadense e entidades institucionais e empresariais todos focados na entrega do Ventilador MVM."

Dr. Art McDonald, líder do braço canadense da MVM Consortium, professor emérito da Queen's University,e codestinatário do Prêmio Nobel de Física de 2017:

"Esta conquista teve início com físicos de partículas que, em apenas alguns dias, mudaram o foco de sua pesquisa que estava voltada para a matéria escura para um novo ventilador, um salto que demonstra a flexibilidade e o talento de pessoas dedicadas que reagiram em meio a uma crise a fim de usar suas habilidades para salvar vidas. Trabalhamos de forma cooperativa com físicos, engenheiros e profissionais de saúde de todo o mundo para desenvolver este dispositivo que vai mudar a vida de muitas pessoas. E estou feliz que o Canadá tenha dado à Vexos a aprovação que permite que esses ventiladores possam ser enviados para quem precisa deles."

Wayne Hawkins, Senior Vice President e General Manager da Vexos Markham:

"A agilidade demonstrada pela nossa equipe e nossos parceiros para alcançar este importante marco e conseguir a aprovação do ventilador MVM em tão pouco tempo é a comprovação da força das capacidades de inovação e colaboração, da experiência na cadeia de suprimentos, da engenharia avançada e das capacidades de qualidade e manufatura da Vexos. Nossa equipe e nossos parceiros assumiram esse desafio humanitário e ajudaram a fortalecer a autossuficiência do Canadá durante esse momento sem precedentes. Temos muito orgulho de poder apoiar o Canadá na luta contra a pandemia da COVID-19."

Sobre a VEXOS Inc., A Vexos é uma empresa prestadora de serviços de manufatura de eletrônicos (EMS) e de soluções de materiais personalizados (CMS) que oferece soluções de gestão de cadeia de suprimentos de ponta a ponta para produtos eletrônicos e mecânicos para fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e novas empresas de tecnologia emergentes. Os serviços da Vexos passam por todo o ciclo de vida do produto, desde os serviços de engenharia de valor para o desenvolvimento de produtos até a criação de protótipos e a introdução de novos produtos (NPI) através das fases de crescimento, maturidade e fim de vida com grande foco e comprometimento com a qualidade e a satisfação do serviço prestado ao cliente. Com fábricas nos Estados Unidos, Canadá, China e Vietnã, o foco da Vexos está voltado para os mercados médico, industrial, automotivo, computação, comunicações e de aviação/defesa. Para saber mais, visite nosso site www.vexos.com

Sobre os colaboradores da Canadian MVM:

O McDonald Institute é o hub de pesquisas de física de astropartículas que une pesquisadores teóricos e especialistas técnicos de todo o país a uma organização central que tem a Queen's University como base.

O Canadian Nuclear Laboratories é líder mundial no desenvolvimento de aplicativos pacíficos e inovadores feitos a partir de tecnologia nuclear através de sua experiência em física, metalurgia, química, biologia, segurança e engenharia.

SNOLAB é uma instalação científica subterrânea líder focada na pesquisa de descoberta de física subatômica, principalmente em física de neutrinos e matéria escura, mas também em outros campos interdisciplinares utilizando testes de radioisótopo de alta sensibilidade.

TRIUMF é o centro acelerador de partículas do Canadá. É um dos principais laboratórios multidisciplinares de grande ciência e é um dos principais centros internacionais de pesquisa em física subatômica.

Para mais informações técnicas sobre o Ventilador MVM, visite o site https://www.vexos.com/mvm-ventilator

Contato da Vexos para a imprensa

Tom Reilly

Diretor de Marketing

Vexos Inc.

+1-905-479-6203 x 286

tom.reilly@vexos.com

FONTE Vexos