Via Licensing Lança Programa de Licenciamento de Áudio MPEG-H 3D

Inovadores líderes fazem parte do Pool de Patentes de Áudio MPEG-H 3D da indústria

SAN FRANCISCO, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Via Licensing Corporation, líder em licenciamento colaborativo, anunciou hoje o pool de patentes de Áudio MPEG-H 3D com oito membros participantes. Esses participantes iniciais incluem Dolby, ETRI, Fraunhofer, Orange, Royal Philips, Sony Group Corp., VoiceAge e WILUS. O novo pool permite que inovadores e implementadores licenciem patentes de Áudio MPEG-H 3D essenciais padrão em termos justos e razoáveis.

“A nova plataforma de licenciamento de Áudio MPEG-H 3D da Via reúne inovadores e implementadores para agilizar a adoção dessa tecnologia de áudio altamente avançada”, disse Joe Siino, Presidente da Via Licensing. “Este novo pool de patentes de áudio aproveita a vasta experiência da Via com gerenciamento de um dos pools mais bem-sucedidos do setor e também demonstra nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de soluções de licenciamento que beneficiem toda a comunidade.”

O padrão internacional de Áudio MPEG-H 3D leva o próximo nível de entretenimento para o usuário. Criadores e provedores de conteúdo recebem um conjunto completamente novo de ferramentas que permite a criação de uma experiência inovadora e imersiva. Essa também é a primeira vez que o áudio pode ser adaptado às necessidades individuais de cada usuário. Outra característica importante do Áudio MPEG-H 3D é seu alto nível de acessibilidade, qualidade essencial para a oferta de uma experiência aprimorada para o público com deficiência visual e auditiva.

Já adotado pelos principais padrões de aplicativos de transmissão e streaming, o Áudio MPEG-H 3D está disponível em milhões de dispositivos hoje. O novo programa de licenciamento da Via agora proporciona aos implementadores um acesso mais fácil às patentes essenciais de Áudio MPEG-H 3D para seus produtos.

Sobre a Via Licensing Corporation

A Via Licensing Corporation é um provedor global de soluções de propriedade intelectual dedicado a permitir a inovação em parceria com empresas de tecnologia e de entretenimento, e universidades em todo o mundo. A Via desenvolve e gerencia programas de licenciamento em nome de empresas altamente inovadoras em mercados como áudio, sem fio, transmissão e automotivo. A Via é uma subsidiária integral da Dolby Laboratories, Inc., uma empresa com mais de 50 anos de experiência em inovação. Para mais informação sobre a Via, visite www.via-corp.com.

Contato

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com