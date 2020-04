SANTIAGO

CHILE

Chile

DO, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Diante da complexa crise de saúde noe no resto do mundo, a vinícola Concha y Toro realizou duas grandes iniciativas que fazem parte de sua contribuição ao Fundo Privado de Emergência para a Saúde, promovido pela Confederação de Produção e Comércio (CPC).

O laboratório de biologia molecular do Centro de Pesquisa e Inovação (CII) da vinícola Concha y Toro foi certificado pelo Laboratório de Pesquisa Biomédica da Universidade Católica de Maule (UCM) para funcionar sob a dependência do Serviço de Saúde de Maule e realizar testes para a detecção do SARS-Cov2 ou COVID-19, como parte da rede de laboratórios articulados pelo Ministério da Ciência, Inovação, Conhecimento e Tecnologia.

As capacidades do laboratório de biologia molecular do CII destacam-se pela robotização e automação de seus processos, incluindo, entre outros, um equipamento robô pipetador Hamilton Microlab STARLet que processa 2.300 amostras por dia e um qPCR Thermofisher QuantStudio 5 com capacidade de diagnóstico de 768 amostras por dia.

Eduardo Guilisasti, gerente geral da vinícola Concha y Toro, explicou que "queremos colaborar a partir de nossas capacidades para superar conjuntamente essa crise, apoiando a prevenção e o diagnóstico precoce. Como parte de nossa contribuição ao Fundo Privado de Emergência para a Saúde, juntamente com a doação de álcool gel às autoridades, também disponibilizamos equipamentos de ponta e nossa equipe de profissionais do Centro de Pesquisa e Inovação".

Esse marco completa uma primeira etapa que também incluiu o empréstimo de equipamentos para extração de RNA para a UCM e o Hospital de Talca. "Em tempos de crise, esse tipo de colaboração nos reafirma o significado mais profundo da aliança público-privada-acadêmica, que é o bem comum e a prosperidade de nosso país. Quero agradecer ao Ministério da Saúde, de Ciências, à UCM e a cada um de nossos colaboradores por nos permitir tornar isso possível", disse Gerard Casaubon, diretor do Centro de Pesquisa e Inovação da vinícola Concha y Toro.

O ministro da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação, Andrés Couve, enfatizou que "a comunidade científica organizada hoje contribui para um trabalho essencial no combate a esta pandemia. Graças à coordenação das cinco Seremis macrozonais do Ministério da Ciência, em coordenação com as equipes do Ministério da Saúde, do Instituto de Saúde Pública e da generosidade da sociedade científica, das comunidades acadêmicas e do mundo privado, hoje nosso país se destaca pela capacidade de diagnóstico do COVID-19 de maneira articulada e descentralizada".

Somado ao anterior, a vinícola Concha y Toro fará uma doação de 50 mil litros de álcool gel e desinfetante em diferentes formatos, o que permitirá que cheguem às pessoas e organizações que necessitem. Entre eles, a rede de laboratórios de diagnóstico COVID-19, redes assistenciais do Ministério da Saúde e comunidades. Destes, 40 mil litros correspondem ao álcool gel elaborado com álcoois da empresa através da Winkler e 10 mil litros de desinfetante feitos na fábrica de Lontué da vinícola Concha y Toro, que serão entregues à prefeitura da região de Maule para distribuição local.

