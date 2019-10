Virgin Pulse Acelera Inovação Global; Oferece Experiências de Bem-Estar Imersivas e Adaptativas para Engajar Membros de Todo o Mundo

Empresa Aprofunda a Oferta de Bem-Estar Global com a Oferta de Coaching, HRA e Recompensações Aprimorados, EAP Integrado, Opções Ampliadas de Moeda e Fulfillment; Anuncia o Lançamento da Virgin Pulse GO, um Evento Global TurnkeyPROVIDENCE, R.I., Oct. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Virgin Pulse, a principal fornecedora global de software, serviços e soluções de saúde e bem-estar, anunciou hoje que expandiu e aprimorou significativamente suas capacidades globais para apoiar membros em mais de 190 países.Os avanços recentes que ressaltam a liderança global da Virgin Pulse incluem a parceria estratégica da empresa com a Workplace Options, o maior provedor integrado de suporte ao funcionário e serviços de vida profissional do mundo. Através desta parceria, os membros da Virgin Pulse podem se envolver em treinamento de bem-estar e melhoria do estilo de vida, incluindo gestão de peso, nutrição, cessação do tabaco, atividade física e gestão de estresse, em idiomas locais em todos os países servidos pela Virgin Pulse. Os clientes também terão acesso a um Programa de Assistência ao Funcionário (Employee Assistance Program - EAP) integrado e multilíngue, permitindo a localização de idiomas para uma experiência mais alta de bem-estar dos seus funcionários globais. A parceria da Virgin Pulse com a Workplace Options, a primeira deste tipo no mercado de bem-estar dos funcionários, garante que os membros em todo o mundo tenham acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, às ferramentas digitais e ao suporte humano necessários para a criação de hábitos e estilos de vida saudáveis.“A Virgin Pulse está impulsionando essa globalização para ajudar empresas de todo o mundo a envolver suas populações em saúde e bem-estar, diariamente”, disse David Osborne, CEO da Virgin Pulse. “Temos membros em quase todos os países do mundo. Nossa capacidade de engajá-los no seu idioma e de maneiras culturalmente relevantes, é a chave para ajudá-los a construir e sustentar estilos de vida saudáveis e prevenir condições crônicas. Na Virgin Pulse, temos sido intencionais na concepção de uma plataforma e experiência de saúde e bem-estar criada propositadamente para envolver as pessoas. Na realidade, estamos orgulhosos de informar que hoje, quase setenta por cento dos nossos membros se envolvem com a plataforma Virgin Pulse pelo menos 21 dias por mês. Esse nível de engajamento é uma mudança de vida para os nossos membros e mudança de jogo para a nossa indústria”.Experiências Específicas Aprimoradas por País Além da sua parceria global com a Workplace Options, a Virgin Pulse lançou várias inovações globais, incluindo uma Avaliação Global de Risco à Saúde (Health Risk Assessment - HRA) com conteúdo certificado pela NCQA, e Virgin Pulse JourneysTM, uma estrutura de mudança de comportamento globalmente relevante que incentiva os membros a criar hábitos mais saudáveis, um pequeno passo de cada vez. A empresa melhorou sua estrutura global de recompensações, adicionando suporte para moedas adicionais e a capacidade de os clientes lançarem lojas específicas do país com mercadorias relevantes localmente. Opções ampliadas de fulfillment também estão disponíveis através das parcerias da Virgin Pulse com a OC Tanner e cartões de presente Tango. Essas melhorias, juntamente com o suporte na região e a disponibilidade da plataforma em 20 idiomas, tornam mais fácil para os clientes do Virgin Pulse adaptar as experiências de bem-estar de acordo com regiões, populações e culturas específicas.Conteúdo Global, Expansão de Linguagem e Parceiros Como parte da sua recente expansão de conteúdo, a Virgin Pulse introduziu novos tópicos globalmente, incluindo diversidade e sustentabilidade, para clientes que buscam aumentar a alfabetização em áreas mais amplas de bem-estar no local de trabalho. Este conteúdo está disponível para todos os clientes, pronto para ser usado, em 20 idiomas. Para personalizar ainda mais a experiência de bem-estar para populações específicas, os clientes têm a capacidade de criar conteúdo regional e específico do país, cartões e hábitos diários. Eles também podem integrar facilmente o conteúdo dos seus parceiros locais, bem como dos parceiros da Virgin Pulse. À medida que a Virgin Pulse continua a ampliar seu ecossistema parceiro global, os clientes terão a capacidade de integrar programas e soluções de uma variedade de provedores de bem-estar, incluindo Kaia Health, Lifespeak, Allen Carr, GymPass e muito mais. Reforçando seu compromisso contínuo com a inovação global, a Virgin Pulse continua a investir fortemente no suporte linguístico. Com as recentes adições de tailandês e holandês, a plataforma Virgin Pulse está agora disponível em 20 idiomas, com o árabe previsto para 2020.Virgin Pulse GO Para empresas globais, particularmente aquelas que procuram uma solução que possa ser implementada rapidamente, a Virgin Pulse anunciou recentemente o lançamento da Virgin Pulse GO. Esta nova solução turnkey foi projetada para ajudar as empresas de todo o mundo a criar culturas de saúde no local de trabalho, oferecendo aos funcionários uma experiência de bem-estar holística e personalizada que apoie o bem-estar físico, mental, financeiro e social. Também disponível em 20 idiomas, a Virgin Pulse GO é um evento semestral que inclui uma avaliação de saúde pré e pós-evento, um desafio intra-empresa de 9 semanas, bem como a capacidade de lançar desafios individuais, peer-to-peer e desafios de hábitos saudáveis. O coaching digital de 30 tópicos, incluindo cessação do tabagismo e bem-estar financeiro, também está disponível através da Virgin Pulse JourneysTM. Um ponto de entrada ideal para empresas que buscam impulsionar o bem-estar dentro das suas organizações, a Virgin Pulse GO fornece trajetória integral para ofertas mais amplas de saúde, bem-estar e engajamento contínuo da Virgin Pulse. Virgin Pulse GO será lançada em maio de 2020. Para mais informação, visite Virgin Pulse GOSegurança e Privacidade dos Dados Globais A Virgin Pulse continua a definir os padrões e a liderar o mercado de bem-estar para garantir a privacidade e segurança dos dados de seus membros em todo o mundo. Enquanto muitas empresas afirmam estar prontas para o RGPD, a Virgin Pulse está empenhada em manter a plena conformidade com todos os aspectos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU General Data Protection Regulation - RGPD) da UE e recentemente se tornou o único provedor de bem-estar a ter o seu sistema de APEC de Regras de Privacidade Transfronteiriças (APEC Cross-Border Privacy Rules - CBPR) da APEC e a APEC de Reconhecimento de Privacidade para Processadores (Privacy Recognition for Processors - PRP) certificados.Sobre a Virgin PulseVirgin Pulse é a maior e mais abrangente empresa de saúde, bem-estar e engajamento digital do mundo. Fundada como parte do Grupo Virgem do Sir Richard Branson, a empresa está focada em envolver diariamente os usuários na criação e manutenção de estilos de vida saudáveis, e na condução de resultados mensuráveis para funcionários, empregadores e planos de saúde. A Virgin Pulse une a alta tecnologia com alto toque para oferecer a única plataforma digital integrada da indústria com navegação de benefícios, análise de solicitações e coaching ao vivo para apoiar clientes e membros em todo o ciclo de vida de saúde, bem-estar e benefícios - desde a triagem e avaliação até a ativação, mudança de comportamento e adoção de hábitos sustentáveis e saudáveis para condicionar o suporte à gestão e fechar lacunas no atendimento. Para mais informação, visite Virgin Pulse e siga-nos no Twitter ou LinkedIn.Contato com a Mídia:Press@virginpulse.com