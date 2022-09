Visando aprimorar o desempenho, Meco Limited anuncia o lançamento das primeiras rigs avançadas de mineração de criptomoedas movidas por energia solar do mundo.

LONDRES

4 de setembro de 2022

/PRNewswire/ -- A Meco Limited (Mecobit) apresentou o aguardado Ultimate Solar Power System (um sistema de energia solar com uma incrível capacidade de armazenamento e mineração de criptomoedas) em um evento de lançamento de elite no Hong Kong Technology Bureau em agosto de 2020.

O kit de painel solar para estação solar compacta (completo) Solar Array M4000 destaca um dos mais notáveis equipamentos de mineração de criptomoedas movidos a energia solar do mundo. Trata-se de um equipamento essencial que ajuda a manter o funcionamento ou interfere em equipamentos como eletrodomésticos, secadores, aspiradores de piscina ou carregadores de carros elétricos, ou mesmo equipamentos de mineração de criptomoedas. Estamos procurando um produto que possa atenuar os problemas globais relacionados a subprodutos de combustíveis fósseis e altos níveis de consumo de eletricidade. "O equipamento poderá aprimorar a maneira como abordamos a imaginação e o planejamento, além de tornar esse progresso acessível para o cliente", disse B. FRANCI, CEO da MECO LIMITED .

Uma vez que a parte focada em energia solar da taxa de hash controlada é aparentemente fácil de desenvolver, muitos consideram o potencial do uso de eletricidade sustentável na mineração de Bitcoin como um ciclo de justiça. A Mecobit oferece um grande estímulo à mineração de criptomoedas, viabilizando a utilização de eletricidade sustentável. A eletricidade mais barata que se possa imaginar motivará mais tarefas a se concentrar exclusivamente em fontes ecologicamente corretas, como a energia solar.

Principais recursos de nossos equipamentos de mineração:

Meco Rack :

Capacidade: BTC-4850 TH/s, ETH/ETC-20000 MH/s

Análise: SHA256, Ethash

8 x Nvidia RTX 3090 (inclui garantia)

2 x Estrutura/Prateleira de mineração

3 x fontes de alimentação totalmente modulares de 930W 110-220V.

Minerador M100:

Taxa de Hash: BTC 450TH/s, ETH/ETC 2000MH/s

Potência: 1.400 watts

Análise: SHA256, Ethash

Conexão: Ethernet/Wireless

Minerador M200

Taxa de Hash: BTC 650 TH/s, ETH/ETC 2300 MH/s

Potência: 1.800 watts

Análise: SHA256, Ethash

Conexão: Ethernet/Wireless

Sobre a Mecobit

A empresa foi lançada em 2015 com o propósito de criar e demonstrar ao mundo uma mina de moeda digital movida a energia solar e, dependendo da disposição do minerador, as inovações Ethash, SHA-256 ou Scrypt podem ser utilizadas. A empresa afirma ser o primeiro projeto de mineração de moeda digital movido a energia solar na Terra. "Precisamos revolucionar o negócio de carregadores solares fornecendo mais energia a um valor mais acessível do que se imaginava recentemente." - B. Franci (fundador). Com sede na Chiswick High Road, em Londres, no Reino Unido, a Mecobit possui locais em várias comunidades urbanas ao redor do mundo, incluindo os EUA. Mais informações sobre a empresa e seus projetos estão disponíveis no site da empresa www.mecobit.com

