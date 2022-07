VISION IMPACT INSTITUTE INGRESSA NA ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION

Trazendo experiência diversificada com abordagem unificada para eliminar a visão deficiente de uma geração

DALLAS, 11 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Vision Impact Institute anunciou sua adesão à OneSight EssilorLuxottica Foundation. Seus funcionários e ativos atuais formarão a área de conscientização e foco de parcerias globais da OneSight EssilorLuxottica Foundation, cuja ambição é eliminar a visão deficiente de uma geração.

Kristan Gross

Esta combinação reúne o melhor das duas organizações. "Nosso compromisso de criar um mundo onde todos possam ter uma boa visão não poderia ter encontrado um parceiro melhor", disse, atual diretor executivo global do Vision Impact Institute. "Incluir o conhecimento e a experiência em conscientização do Vision Impact Institute na OneSight EssilorLuxottica Foundation aumentará coletivamente o impacto para um nível que não seria possível alcançar de forma independente."

"Nosso objetivo de eliminar a visão deficiente de uma geração exigirá um esforço coletivo", disse Anurag Hans, diretor de missão, EssilorLuxottica e diretor da OneSight EssilorLuxottica Foundation. "Ao longo dos anos, o Vision Impact Institute provou que a conscientização baseada em evidências e as parcerias estratégicas são cruciais para argumentar a favor da boa visão e preparar os líderes para a ação a fim de garantir a boa visão de suas populações. Esperamos que, juntos, tenhamos um progresso significativo para alcançar a meta que nos foi apresentada: oferecer boa visão para todos."

O banco de dados de pesquisa existente do Vision Impact Institute com mais de 700 estudos e relatórios de pesquisa, ativos e conteúdo continuará disponível em https://onesight.essilorluxottica.com/our-work.

Sobre a OneSight EssilorLuxottica Foundation

A OneSight EssilorLuxottica Foundation (anteriormente Essilor Social Impact) é uma organização filantrópica (fundo de doações) registrada na França, que reflete o compromisso e os valores da EssilorLuxottica de eliminar a visão deficiente não corrigida de uma geração. Ela foi renomeada em 2022 para integrar as ações filantrópicas, de conscientização e investimentos da EssilorLuxottica, incluindo: a Vision for Life, a Essilor Vision Foundations na América do Norte, Índia, Sudeste Asiático e China, a Fondazione Salmoiraghi &Viganò na Itália, bem como os parceiros globais de longo prazo da empresa, a OneSight e o Vision Impact Institute. A sede da organização está sediada na 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, França. https://onesight.essilorluxottica.com/

FONTE Vision Impact Institute