DALLAS, 10 de dezembro de 2019

Primeiro Relatório Mundial de Saúde da OMS sobre Visão e Relatório Essilor sobre como eliminar a Visão Deficiente enfatizam a necessidade de incluir a saúde da visão na agenda global de saúde pública

DALLAS, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Vision Impact Institute aprecia o lançamento de dois novos relatórios complementares e alinhados sobre o estado da visão que aumentam a conscientização sobre a necessidade de serviços de saúde ocular centrados nas pessoas globalmente e destacam estratégias de resposta eficazes .

O primeiro Relatório Mundial da OMS sobre Visão da história aumenta a conscientização sobre a magnitude global das condições oculares e seu impacto na vida das pessoas. O relatório afirma que pelo menos 2,2 bilhões precisam de correção da visão e não a possuem. Esse ônus pesa muito sobre países de renda baixa e média, idosos e comunidades rurais. O Relatório Essilor: Eliminar a visão deficiente em uma geração descreve soluções para enfrentar o desafio em uma geração.

De acordo com esses relatórios, essas ações são recomendadas:

Tornar o cuidado ocular parte integrante da cobertura universal da saúde Implementar atendimento oftalmológico integrado e centrado nas pessoas nos sistemas de saúde Promover a implementação de alta qualidade e a pesquisa em sistemas de saúde, complementando as evidências existentes para intervenções eficazes no tratamento oftalmológico Monitorar tendências e avaliar o progresso na implementação de um atendimento oftalmológico integrado e centrado nas pessoas Aumentar a conscientização e capacitar pessoas e comunidades para as necessidades de cuidados com os olhos"Os dois relatórios são cruciais para o futuro da saúde da visão, pois nos encontramos à beira do ano 2020", diz Kristan Gross, diretor executivo global. "Essas informações podem equipar e capacitar os defensores com uma compreensão mais ampla das necessidades de saúde globais da visão e delinear ações concretas para eliminar a visão deficiente até 2050".

Sobre o Vision Impact InstituteA missão do Vision Impact Institute é aumentar a consciência sobre a importância da correção e proteção da visão para tornar a boa visão uma prioridade global. Seu Conselho Consultivo é composto por seis especialistas internacionais independentes: Pr. Kevin Frick (Estados Unidos), Pr. Clare Gilbert (Reino Unido),Sr. Allyala Nandakumar (Estados Unidos),Sr. Arun Bharat Ram (Índia),Dr. Serge Resnikoff (Suíça),e Dr. Wang Wei (China).

O Vision Impact Institute é uma organização sem fins lucrativos registrada 501(c)(3), que recebe apoio do Vision for Life Fund da Essilor, líder mundial em óptica oftalmológica. O Vision Impact Institute hospeda uma plataforma web interativa, um banco de dados exclusivo de pesquisa emvisionimpactinstitute.org.

