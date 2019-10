Vista Global apresenta a aeronave Bombardier Global 7500, o jato executivo de maior tamanho e longo alcance do mundo

A VistaJet será a primeira empresa global de aviação privada a transportar comercialmente passageiros mais rápida, mais longe e mais confortavelmente na única frota da aeronave revolucionária

LAS VEGAS, Oct. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- UM CRESCIMENTO CONSIDERÁVEL Uma frota com até seis aeronaves Global 7500A aeronave mais revolucionária dos últimos 10 anos, desenvolvida em 10 anos PRIMEIRA E ÚNICA A VistaJet é a primeira e única empresa a oferecer aos clientes acesso a uma frota de Global 7500sPrimeiro jato a ser entregue em janeiro de 2020, com até cinco adicionais durante o ano O JATO EXECUTIVO MAIOR E DE MAIS AUTONOMIA Até 7.700 milhas náuticasCabine de quatro seções, incluindo suíte privada permanente OUTRO MARCO DA VISTA GLOBAL Vista Global comemora um ano e continua impulsionando mudanças radicais em todo o setor“A Vista Global é o primeiro e único grupo a oferecer aos passageiros acesso à mais avançada máquina voadora executiva, o Bombardier Global 7500. O 7500 é um jato verdadeiramente incomparável quando se trata de velocidade, espaço e inovação para os Membros, garantindo a nossa liderança na direção da transformação da indústria aeronáutica. Desde que fundei minha primeira empresa de aviação, VistaJet, há mais de 15 anos, busco o mais alto padrão para poder oferecer aos nossos clientes uma experiência de voo suprema e ao mesmo tempo mais rentável. Lideramos a mudança na indústria ao fornecer aos nossos clientes a melhor frota de aeronaves e serviços, e hoje, estamos fazendo isso novamente. Estamos projetando o futuro do panorama da aviação. Este anúncio emocionante ocorre apenas um mês após a mudança de compromisso da indústria da Vista Global para implementar a Internet de banda KU de maior velocidade a bordo da sua frota”.Thomas Flohr, Fundador e PresidenteO que significa este novo lançamento da Vista Global?Vista Global, o primeiro ecossistema de aviação privada do mundo, anuncia hoje um investimento de até seis aeronaves Global 7500 a fazer parte da frota da VistaJet a partir de janeiro de 2020, sendo a primeira empresa a oferecer acesso comercial ao jato executivo de maior tamanho e longo alcance do mercado.Qual a importância do Global 7500?O Global 7500 fornecerá aos clientes da Vista Global uma máquina de aviação executiva inigualável. Ele bateu o recorde de missão de longo alcance em um voo sem escalas de 8.225 nm, estabelecendo o recorde de velocidade de longo alcance entre Sydney e Detroit, Michigan.A aeronave também bateu o recorde de velocidade entre Nova Iorque e Los Angeles, atingindo Mach 0,925 e mantendo essa velocidade por mais de duas horas, completando o voo de costa a costa em 3 horas e 54 minutos.Com esta capacidade a aeronave poderá transportar passageiros de Los Angeles para Hong Kong em uma viagem 21% mais rapidamente do que o próximo jato mais rápido. O Global 7500 garantirá que o dia dos seus passageiros possa continuar sem problemas.O que significa para o passageiro?Durante a viagem, os passageiros terão o melhor conforto e espaço já proporcionados.O Global 7500 é o único jato executivo com quatro áreas de estar, incluindo uma suíte privada permanente na parte de trás da aeronave.A área de estar inclui uma mesa com seis lugares e apresenta a primeira nova arquitetura de assentos da aviação executiva em 30 anos, com patenteado conforto e uma profunda reclinação.Com a maior cozinha da aviação executiva, a comida será preparada no ar, oferecendo a liberdade do preparo dos menus inspirados no Michelin. A precisão das asas concebida para máxima flexibilidade proporciona uma estabilidade sem precedentes para um voo excepcionalmente suave.Como isso se encaixa na missão da Vista Global?O anúncio de hoje destaca a ambição da Vista Global de sempre oferecer a mais recente e inovadora tecnologia e aeronaves do mercado. Em apenas 12 meses, a empresa vem impulsionando com sucesso mudanças radicais em toda a indústria da aviação privada. Desde o seu lançamento, a Vista Global já realizou duas grandes aquisições, XOJET e JetSmarter, lançando XO, o primeiro mercado global de aviação privada do mundo, e anunciou uma parceria para lançar a conectividade de voo mais rápida do mundo.Quando o Global 7500 estará disponível?Os Membros da VistaJet terão a oportunidade de solicitar o Global 7500 imediatamente para serviços de voo a partir de janeiro de 2020. Ao longo do ano, a empresa construirá seu portfólio de 7500s e operará uma frota de até seis aeronaves até o final de 2020. A Vista Global também tem a opção de contratar aeronaves adicionais em 2021 e nos anos seguintes a um ritmo semelhante, para atender a demanda do cliente.Um ano de Anúncios Vista Global12 de setembro de 2019 Vista Global lança a conectividade mais rápida em voo para a aviação privadahttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2019/09/Vista-Global-In-Flight-Connectivity.pdf27 de junho de 2019 Vista Global apresenta XO, o mercado global de aviação privadahttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2019/06/Vista-Global-presents-XO-The-Global-Private-Aviation-Marketplace.pdf10 de abril de 2019 Vista Global irá adquirir JetSmarter – Executando sua estratégia de digitalização do mercado de aviação privada global On Demandhttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2019/04/Press-Release_Vista-Global-x-JetSmarter.pdf20 de setembro de 2018 Vista Global adquire XOJET, principal empresa de aviação executiva On Demand da Aviação executiva com 43 aeronaves, fortalecendo sua presença global com 115 jatos executivos de sua propriedadehttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/Vista-Global_Acquisition-Announcement_FINAL.pdf11 de setembro de 2018 Thomas Flohr lança Vista Global para consolidar o mercado fragmentado da aviação executiva, apoiado por um investimento adicional de US $ 200 milhõeshttps://vistaglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/Launch-of-Vista-Global-Holding.pdfSobre a Vista GlobalVista Global Holding é o primeiro ecossistema de aviação privada do mundo. Um grupo global com sede no DIFC em Dubai, a Vista Global integra um portfólio único de empresas que oferecem serviços asset-light que abrangem todos os aspectos da aviação executiva: cobertura de voo global garantida e On Demand; leasing e financiamento de aeronave; e tecnologia de ponta para a aviação e mercado. A missão do grupo é liderar a mudança para oferecer para os clientes os serviços de voo mais avançados e o melhor valor, a qualquer hora, em qualquer lugar ao redor do mundo. O conhecimento e o entendimento que a Vista Global tem de todas as facetas do setor permitem a entrega da melhor oferta e tecnologias completas para qualquer cliente de aviação executiva por meio dos serviços com as marcas VistaJet e XO. Mais informações e notícias da Vista Global em vistaglobal.comContato: press@vistaglobal.com A Vista Global Holding Limited é a empresa controladora do grupo de empresas VistaJet, incluindo VistaJet Limited, uma transportadora aérea europeia que opera aeronaves 9H registradas sob o Certificado de Operador Aéreo Maltês N.º MT-17. VistaJet e suas afiliadas não são empresas aéreas diretas dos EUA.