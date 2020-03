VISTA GLOBAL EXPANDE VOOS GRATUITOS EM AVIÕES VAZIOS PARA MAIS PESSOAS QUE PRECISAM DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Vista Global amplia o apoio através de toda a sua infraestrutura global, incluindo agora a frota XO;

VistaJet oferece voos gratuitos em aviões vazios para órgãos governamentais e organizações médicas;

NEW YORK, March 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Vista Global, o grupo de aviação privada fundado por Thomas Flohr, anuncia que irá expandir a oferta da VistaJet de voos gratuitos em aviões vazios para aqueles com requisitos críticos de viagem durante este período de incerteza.

Através da VistaJet e agora XO, o mercado digital global para aviação executiva, a Vista Global fornecerá aos órgãos governamentais e organizações médicas acesso a mais de 115 aeronaves durante a pandemia de COVID-19. Combinando esforços da VistaJet com XO — e utilizando sua rede global, infraestrutura e tecnologia — o grupo ajudará os governos a repatriar cidadãos que estão retidos no exterior e ajudará no transporte de profissionais de saúde e suprimentos médicos para os países que mais precisam deles, fornecendo acesso a voos gratuitos em aviões vazios.

Para garantir ainda mais que os funcionários possam manter seus planos de resposta o mais rápido possível, a Empresa está ajudando com a complexa logística das licenças e papelada necessárias.

Thomas Flohr, Fundador e Presidente da VistaJet, disse:

“Nas últimas 48 horas desde o primeiro comunicado da VistaJet, temos tido uma resposta muito positiva dos órgãos governamentais e organizações médicas, por isso decidimos expandir essa oferta para nossa frota de grupo de 115 aeronaves em todo o mundo. Entendemos que as pessoas precisam de ajuda, especialmente em tempos de instabilidade, e agora, com a expansão da disponibilidade também para a frota de XO, podemos usar toda a nossa rede global, infraestrutura, expertise e tecnologias para ajudar ainda mais comunidades que precisam”.

Os órgãos governamentais e organizações médicas que precisam de assistência devem entrar em contato com o grupo na webpage dedicada da VistaJet para canalizar todas as solicitações de órgãos governamentais e organizações médicas para garantir a priorização, abordar os casos mais críticos e gerenciar a triagem de segurança relevante.

Sobre a Vista Global Holding

A Vista Global Holding é o primeiro ecossistema de aviação executiva do mundo. Um grupo global com sede em DIFC em Dubai, a Vista Global integra um portfólio exclusivo de empresas que oferecem serviços de ativos leves para cobrir todos os aspectos fundamentais da aviação executiva: cobertura de voos globais garantidos e sob demanda; leasing e financiamento de aeronaves; e tecnologia de aviação de ponta. A missão do grupo é liderar a mudança para fornecer aos clientes os serviços de voo mais avançados e o melhor valor, a qualquer momento, em qualquer lugar ao redor do mundo. O conhecimento e a compreensão da Vista Global de todas as facetas do setor oferecem a melhor oferta e tecnologia de ponta a ponta para qualquer cliente de aviação executiva, através dos seus serviços com as marcas VistaJet e XO.

Voos gratuitos em aviões vazios e outras ofertas estão disponíveis a critério exclusivo da VistaJet e XO, e estão sujeitos aos termos e condições. A Vista Global Holding Limited (“Vista Global”) não possui nem opera nenhuma aeronave. Todos os voos são realizados por transportadoras aéreas diretas do grupo Vista Global licenciadas pela FAA/registradas no DOT ou operadoras aéreas diretas do grupo Vista Global certificadas pelos EUA e/ou operadoras parceiras. A Vista Global detém uma participação minoritária não controladora na XOJET Aviation LLC.