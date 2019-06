Vista Global lança XO, o Mercado Global de Aviação Executiva

O início de um novo mundo, com reservas instantâneas e acesso mundial On Demand para todos os clientes;

Exemplo de velocidade que o grupo Vista Global está trazendo para a indústria;

Onde os clientes poderão escolher a melhor opção de assinatura digital, solicitar um voo, ou reservar um assento - instantaneamente.

DUBAI, EAU, June 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, o grupo de aviação executiva fundada por Thomas Flohr, anuncia a criação do XO, o mercado digital global de aviação executiva.

O lançamento do XO, com a tecnologia JetSmarter, marca o início de um novo mundo para todos os clientes de aviação executiva. Combinando a experiência confiável das operações e foco no cliente da XOJET com a velocidade e conveniência da tecnologia originalmente desenvolvida pela JetSmarter, a nova marca irá fornecer serviços elevados para viagem On Demand por jato executivo.

No passado, os clientes de aviação executiva tinham que navegar pela indústria complexa sem nenhuma plataforma centralizada, agora eles podem ir de avião para qualquer lugar, de qualquer lugar e a qualquer momento por meio do aplicativo XO ou online. Com a demanda voltada para as para soluções digitais, os clientes poderão:

Escolher a melhor opção de assinatura para servir suas necessidades de viagem - desde folhetos ocasionais até para quem viaja com mais regularidade, XO oferece mais flexibilidade do que nunca.

Solicitar um voo na avançada plataforma de aviação executiva do XO - fornecendo acesso On Demand a voos charter de mais de 1.500 jatos executivos em todo o mundo, cobrindo todo o espectro de classes de cabine.

Reservar um assento em voos compartilhados em todo o mundo.

Ter uma experiência perfeita com uma Advisor Aviation dedicado, que trabalha diligentemente em seu nome.

Membros do XOJET e do JetSmarter terão acesso à excelência operacional mundial da Vista Global e a opção de mudar para os benefícios aprimorados para associados, incluindo recompensas adicionais para clientes fiéis.

O lançamento do novo mercado é um exemplo da velocidade da mudança e da completa gama de soluções que a Vista Global está trazendo para o mercado de aviação executiva. Com a VistaJet e o XO, o grupo atende todo o espectro de consumidores de aviação executiva.

Thomas Flohr, Fundador e Presidente da Vista Global, disse: “No primeiro mês depois da aquisição da JetSmarter por sua tecnologia inovadora, trabalhamos incansavelmente para estabelecer uma nova empresa, uma nova marca e novos produtos para cumprir a nossa visão de servir cada cliente no mercado de aviação executiva. O XO, com a tecnologia JetSmarter, está bem equipado para lidar com o mercado global de aviação executiva On Demand de US $ 11B ao ano, bem como o novo mercado de clientes subindo da Primeira Classe e da Classe Executiva. Estamos prontos para lançar e apresentar o nosso conjunto de soluções do XO no mercado”.

Vista Global foi fundada em 2018 para se tornar um fornecedor líder mundial de soluções modelo asset-light da aviação executiva. Somente em 2018, a Vista Global providenciou mais de 70.000 voos para 115.000 passageiros em uma frota de 116 aeronaves próprias e da sua rede de parceiros. As aeronaves da Vista Global também estarão disponíveis na plataforma XO, com a frota global sendo operada pela VistaJet Ltd e a frota dos EUA por suas operadoras parceiras, incluindo XOJET Aviation, permitindo que o grupo possa maximizar a utilização e proporcionar maior valor para os clientes, em comparação com os custos tradicionais de propriedade plena e fracionada.

Sobre o XO, com a tecnologia JetSmarter

O XO, com a tecnologia JetSmarter, é o primeiro mercado digital global de aviação executiva. A plataforma centralizada combina a experiência confiável das operações e foco no cliente da XOJET com a velocidade e conveniência da tecnologia originalmente desenvolvida pela JetSmarter.



Todos os clientes da aviação executiva pode solicitar imediatamente um voo ou reservar um assento no aplicativo XO ou online, com acesso a milhares de jatos executivos em todas as categorias, leve, tamanho médio, tamanho super médio e de longa autonomia. Os membros do XO também podem se beneficiar dos preços preferenciais e acesso garantido, e receber assistência 24 horas dos Aviation Advisors do XO.



XO, com a tecnologia JetSmarter, faz parte do Vista Global Holding, o grupo de aviação executiva fundado por Thomas Flohr para se tornar o provedor líder mundial em serviços de voo executivos. Vista global integra um portfólio único de marcas que oferecem soluções de voos modelo asset-light para servir todos os clientes da aviação executiva.

Para mais informação, visite flyXO.com

Sobre a Vista Global Holding

Vista Global Holding é líder mundial de soluções para a aviação executiva. Um grupo global com sede no DIFC em Dubai, a Vista Global integra um portfólio único de empresas que oferecem serviços asset-light que abrangem todos os aspectos da aviação executiva: cobertura de voo global garantida e On Demand; leasing e financiamento de aeronave; e tecnologia de ponta para aviação.



A missão do grupo é liderar a mudança para oferecer para os clientes os serviços de voo mais avançados e o melhor valor, a qualquer hora, em qualquer lugar ao redor do mundo. O conhecimento e o entendimento que a Vista Global tem de todas as facetas do setor permitem a entrega da melhor oferta e tecnologias completas para qualquer cliente de aviação executiva por meio dos serviços com as marcas VistaJet e XO.



Vista Global não é proprietária nem opera nenhuma aeronave. Todos os voos são operados pela EASA ou por empresas aéreas do grupo Vista Global licenciadas pelo FAA/registradas no DOT nos EUA e/ou por operadoras parceiras. Vista Global Holding detém uma participação minoritária não-controladora na XOJET Aviation LLC.

Para mais informação, visite vistaglobal.com

